The Legend of DOOM : un fan crée The Legend of Zelda VR

Décidément, les fans ne cessent de nous étonner avec leurs idées et leurs créations qui, parfois, n'ont rien à envier à celles des professionnels de la profession. La preuve une nouvelle fois avec ce The Legend of Zelda VR, en fait un mod de DOOM- d'où le titre The Legend of DOOM, qui nous permet de nous immerger totalement dans le premier The Legend of Zelda. C'est assez saisissant comme vous pourrez le constater vous-même avec la vidéo de gameplay partagée par Sugary Noe sur le net. De l'entrée de la caverne et son fameux "It's dangerous to go alone! Take this" aux pièges et ennemis du premier donjon, vous allez découvrir une petite partie du premier Zelda comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Enjoy.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Nintendolife