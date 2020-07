The Legend of Zelda : un coup d’œil sur le guide du jeu NES entièrement dessiné à la main

Lorsque l'on aime les jeux vidéo et plus particulièrement Zelda (ce qui, bien souvent va de pair) il y a des achats qui s'imposent même lorsque l'on est pas forcément collectionneur. Le guide du jeu de la NES, The Legend of Zelda, entièrement dessiné à la main, est incontestablement un de ceux-là (souvenez-vous) Très beau, suintant la passion et l'amour du 10ème art, le guide est non seulement un bel objet mais aussi un vrai guide du titre fondateur de la Legend avec notamment des plans pour chaque donjon, une carte d'Hyrule et une présentation des items... Le problème c'est que le guide est édité en très peu d 'exemplaires et qu'à peine était-il mis en vente lundi sur le site de Hand-Drawn Game Guides, qu'il était déjà en rupture de stock. De quoi passablement agacer surtout lorsque, mal renseigné (par une personne dont nous aurons la délicatesse de taire le nom) on s'aperçoit qu'on arrive une heure après la bataille.. Cependant même en étant à l'heure, obtenir le précieux guide est une mission quasi impossible comme on a pu le constater hier avec la deuxième session de vente... A moins, bien sûr, d'opter pour la version dématérialisée à 1€ ou alors d'attendre qu'il soit mis en vente sur eBay à (plus ou moins) 10 000 euros .

Pour vous faire une idée du guide, retrouvez notre vidéo ci-dessous (justement) de la version Pdf. Plus d'infos sur le site de Hand-Drawn Game Guides,