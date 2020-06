The Legend of Zelda : découvrez l'incroyable guide du jeu NES entièrement dessiné à la main

Si vous êtes fan de jeux vidéo (et plus spécialement de Zelda) mais aussi un collectionneur (et une personne de goût) mais que vous ne connaissez pas ce site, vous risquez de le mettre automatiquement dans vos favoris. Comme son nom l'indique, Hand-Drawn Game Guides est un site qui propose des guides de jeu dessinés à la main. Il y en a eu jusqu'à présent que deux consacrés à Contra et à Ninja Gaiden mais un troisième s'apprête à sortir et il s'annonce comme le meilleur (et surement le plus demandé.) Il s'agit du guide de The Legend of Zelda, un autre jeu NES à l'origine de la licence la plus populaire de Nintendo.

Le guide, une fois de plus entièrement dessiné à la main, s'annonce tout simplement extraordinaire. Il reprend les artworks originaux, esquisse chaque pièce de chaque donjon, liste chaque item et donne un aperçu de l'histoire du jeu. Il est en outre accompagné d'une carte, là encore dessinée à la main. Retrouvez ci-dessous une vidéo qui vous montrera quelques pages de ce guide déjà d 'anthologie.