The Legend of Zelda : une carte dessinée à la main datant de 1986 refait surface sur le net

S'il y a un jeu qui continue de fasciner , plus de 35 ans après sa sortie, c'est bien le premier The Legend of Zelda. Développé par Shigeru Miyamoto, le tout premier épisode de Zelda est un véritable classique qui malgré les années reste toujours fascinant. Quasiment sans dialogue, à part le fameux "it's dangerous to go alone", The Legend of Zelda est un modèle de construction ne serait-ce que par son monde ouvert qui se dévoile au fur et mesure des aventures de Link. Si vous êtes fan (et comment ne pas l'être ?) vous serez probablement intéressé par la carte publiée par History of Hyrule, jusque-là jamais partagée sur le net. Dessinée par Takako Toshima, cette magnifique carte a été publiée sur trois pages dans un numéro de Newtype lors de la sortie du jeu en 1986 . History of Hyrule a réuni les trois pages et partagé l'image sur son compte Twitter. Elle devrait instantanément vous rappeler de bons souvenirs... Retrouvez ce petit morceau d'histoire sur cette page et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Dessin de Takako Toshima - Crédits image : @Histoired'Hyrule

Voici une image jamais vue en ligne de la carte d'Hyrule de Zelda 1 qui figurait également dans le numéro de juin 1986 de Newtype. Art par Takako Toshima L'image couvrait 3 pages et avait une taille légèrement différente sur chaque page, avec un petit espace, j'ai donc fait de mon mieux pour la corriger

