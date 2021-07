The Legend of Zelda : une cartouche NES scellée explose un record mondial lors d'une vente aux enchères

Le jeu en héritage

Plus tôt cette semaine, on vous a parlé de la folie autour des anciennes cartouches NES qui forcément deviennent de plus en plus rares surtout scellées et donc jamais ouvertes. De véritables pièces de musée qui trouvent preneur à des prix souvent très élevés comme cette cartouche originale de Super Mario Bros. envolée à 114.000$ ou encore cette autre ayant explosé le plafond avec 660 000 dollars (soit plus de 555 000 euros !) C'était d'ailleurs à ce jour, le record mondial... Il y a aussi cette cartouche rare de Nintendo World Championships proposée actuellement et jusqu'à ce soir à 500 000$...

Cette semaine , c'était une cartouche scellée rare du jeu mythique de la NES The Legend of Zelda estampillée "NES R" et présentée comme le "graal parmi les jeux" qui était mise aux enchères sur le site Heritage Auctions. On vous a déjà expliqué ICI pourquoi cette cartouche était si rare... A ce moment là, une enchère avait été proposée à 110 000$ soit 92 760€. . Désormais, si vous comptiez mettre la main à la poche, vous pouvez refermer votre porte-monnaie, c'est trop tard. La cartouche n'est plus à vendre. Elle a trouvé preneur à près de 870 000 dollars soit près de 732 508 euros ! C'est donc un nouveau record qui a été battu avec cette vente et cette cartouche de The Legend of Zelda. Mais, bien sûr, il n'est pas écrit que d'autres ventes ne dépasseront pas cette somme déjà folle. Il est vrai que l'on sait déjà qu'il existe une cartouche encore plus rare de The Legend of Zelda... Mais par contre, on ne sait pas si un jour elle sera mise sur le marché. Le suspens est donc total.

