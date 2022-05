Un fan brode la carte de Zelda : A Link to the Past - Près d'un an et demi de travail et 128 164 points de croix !

On continue notre série "les fans sont géniaux" avec la découverte d'un bel ouvrage (c'est le cas de le dire) réalisé par un certain oldmanchadly. Il s'agit d'une magnifique broderie reproduisant fidèlement la carte de The Legend of Zelda : A Link to the Past, l'inoubliable Zelda de la Super Nintendo. Près de 1 an et cinq mois ont été nécessaires pour réaliser cet ornement applaudit par la communauté, avec une progression étalée sur 400 jours et 128 164 points de croix (c'est très précis.) Un travail titanesque (pour ne pas dire un vrai chemin de - point- de croix) que vous pouvez mesurer en consultant la page Instagram d'oldmanchadly sur laquelle vous trouverez différents clichés de la tapisserie à différents moments. Après cet exploit, oldmanchadly ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'il prévoit de broder la même carte, version Ténèbres. Il faudra cependant être patient puisqu'il ne s'y mettra qu'en 2024. Avant cela, il s'attèlera à un projet Pokémon avec un modèle personnalisé...

En attendant de découvrir ce nouveau projet, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette broderie de Legend en commentaires. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur la page Reddit d'oldmanchadly

Source : Reddit