Vous allez baver devant ce goodies promotionnel ultra rare de Zelda : The Wind Waker

Initialement sorti en 2003 sur Nintendo Switch, The Legend of Zelda: The Wind Waker est un jeu coup de cœur qui près de 20 ans plus tard reste toujours aussi enchanteur. C'est un vrai classique qui n'a quasiment pas pris une ride et que l'on espère retrouver, un jour sur Nintendo Switch via le portage de l'édition HD de la Wii U. En attendant, c'est la version originale qui se rappelle aujourd'hui à notre bon souvenir à travers un goodies promotionnel de genre de ceux qui font rêver les fans et les collectionneurs. Oubliez les porte-clés, les dessous de verre et autres magnets de frigo. Le site Nintendo Life a repéré un goodies promotionnel exceptionnel remis aux testeurs du jeu en 2003 . Il s'agit d'un parchemin reprenant l'inoubliable séquence d'ouverture du jeu qui raconte avec des gravures et en hylien, la légende du héros du temps. Véritablement magnifique, ce goodies est, à priori, ultra-rare mais grâce à Lucas M. Thomas de Nintendo Force Magazine on peut en avoir un aperçu en vidéo et en apprécier chaque détail. Il faudra se contenter de ça... A moins qu'un jour vous ne tombiez dessus au détour d'un vide grenier ou que vous ne soyez le collectionneur ou la collectionneuse qui le possède désormais- Lucas M. Thomas s'étant depuis séparé de son trésor. Retrouvez la vidéo de présentation du parchemin ci-dessous et quelques captures d'écran. Et, comme toujours, n'hésitez pas à commenter.

Source : Nintendolife