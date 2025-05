The Legend of Zelda: The Wind Waker : nouvelles séquences de gameplay du jeu GameCube sur Nintendo SWITCH 2

Mine de rien, c'est un des jeux qui risque de tourner pas mal sur les Nintendo SWITCH 2, dès le 5 juin prochain .

Certes, The Legend of Zelda: The Wind Waker a plus de 20 ans mais entre les fans qui auront plaisir à rejouer au titre original, avec une qualité d'image et une résolution améliorées ainsi que de nouvelles options, et tous les nouveaux venus qui vont pouvoir découvrir ce chef d'œuvre dans (à priori) de bonnes conditions (avec possibilité d'utiliser une manette GameCube), c'est un jeu qui pourrait bien se retrouver en tendance et faire de l''ombre aux nouveautés.

Pour y jouer cependant, il faudra être abonné au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel et lancer la nouvelle application Nintendo Classics - GameCube sur laquelle vous pourrez retrouver aussi SoulCalibur 2 et F-Zero GX.

En attendant, vous pouvez vous (re)plonger dans l'ambiance du soft grâce à de nouvelles séquences de gameplay postées sur Nintendo Today! (et capturées par le compte TodayNews)

Pour mémoire, au cas où, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible le 5 juin 2025 . En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

