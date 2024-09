The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom se dévoile avec un long trailer de présentation

Encore un peu de patience... Le nouveau Zelda arrive. Alors, certes The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom n'est pas tout à fait l'épisode qu'on attendait. Cependant, il se pourrait bien qu'il créé la surprise, comme on vous l'explique dans notre preview complète.

En attendant de pouvoir vérifier, manette en main, ce que vaut réellement ce nouveau titre reprenant le style graphique de la version Switch de The Legend of Zelda : Link's Awakening mais aussi de nombreux éléments de gameplay de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, Nintendo vient de publier un long trailer de présentation du jeu en français. Retrouvez-le sur cette page.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sera disponible le 26 septembre 2024 sur Nintendo Switch. Par ailleurs une NINTENDO SWITCH LITE collector dorée sera disponible à la même date. et, peut-être même, un amiibo Zelda "chibi

NOTRE PREVIEW DE ZELDA ECHOES OF WISDOM SUR NINTENDO SWITCH

,

,

Lire aussi :

​LIRE NOTRE TEST COMPLET DE ZELDA TEARS OF THE KINGDOM SUR NINTENDO SWITCH