The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom reçoit une mise à jour et passe en version 1.0.2 - Tous les détails

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est le nouvel opus de la Legend. Atypique, le jeu est un mélange entre le classicisme des épisodes originaux et le côté non conventionnel des derniers. Il permet de diriger la princesse pour une aventure ou l'observation et la réflexion priment sur l'action.

A l'arrivée, si le titre a été diversement apprécié, il reste une valeur sûre et un jeu éminemment bien construit (voir notre test pour plus de détails). Cependant, il a quelques défauts notamment un manque de fluidité lors de certaines séquences et des problèmes de performances.

Si vous possédez le jeu, sachez qu'il vient de recevoir une mise à jour qui, peut-être corrigera certains de ces problèmes. En attendant de le vérifier, retrouvez sur cette page , les notes de mise à jour du patch 1.0.2 de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Notes officielles de mise à jour Ver. 1.0.2 de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (lancée le 20 octobre 2024 )

Mises à jour générales Un problème a été corrigé où un mur invisible à l’entrée du village Goron empêchait la progression lors d’une quête principale au Volcan d’Ordinn.

Un problème a été corrigé dans un endroit particulier où le joueur pouvait cibler un espace vide, puis se synchroniser avec la cible et tirer de façon à empêcher la progression.

Divers problèmes ont été corrigés pour permettre une expérience de jeu plus fluide.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est disponible depuis le 26 septembre 2024 sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec NOTRE TEST DE ZELDA ECHOES OF WISDOM SUR NINTENDO SWITCH

