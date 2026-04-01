Super Mario GALAXY 2 reçoit la mise à jour 1.4.0 ajoutant un nouveau chapitre au livre d'Harmonie et apportant quelques corrections - Tous les détails

Initialement sortis en 2007 puis 2010 sur Wii, les deux Super Mario GALAXY sont disponibles depuis octobre dernier sur Nintendo Switch (et, fatalement, sur Nintendo Switch 2).

Aujourd'hui, Super Mario GALAXY 2 reçoit une mise à jour qui le fait passer en version 1.4.0.

Au programme des corrections de bugs, notament la correction d'un problème d'effets de lumière (voir la vidéo de GameXplain). Par ailleurs, un nouveau chapitre au livre d'Harmonie a été ajouté. Disponible, une fois le chapitre final débloqué, il permet, sans surprise, de faire définitivement le lien avec SUPER MARIO GALAXY, Le Film- la parenté entre Peach et Harmonie étant désormais canon.

Retrouvez sur cette page le détail de cette mise à jour ainsi qu'une vidéo du nouveau chapitre du livre d'Harmonie.

Dernière mise à jour : version 1.4.0 (publiée le 29 avril 2026 ) Général Plusieurs problèmes ont été corrigés et des ajustements apportés afin de garantir une expérience de jeu plus fluide sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Une nouvelle histoire a été ajoutée au recueil. Une fois le chapitre final disponible, vous pourrez la lire en terminant n'importe quelle galaxie et en obtenant une étoile de puissance.

Remarque : Le logiciel doit être mis à jour vers la version 1.2.0 ou ultérieure pour pouvoir jouer sur Nintendo Switch 2.

Pour rappel, Super Mario GALAXY 1 + 2 sont disponibles sur Nintendo Switch (et Nintendo Switch 2). Plus d'infos avec notre test complet, à lire ICI.

Présentation de Super Mario GALAXY 1 + 2

Êtes-vous prêts pour un nouveau voyage à travers le cosmos à bord du vaisseau Mario ? Revivez votre première rencontre avec Harmonie et les Lumas, ressentez à nouveau la joie de faire équipe avec Yoshi, ou lancez-vous dans votre toute première mission pour sauver la galaxie du terrible Bowser avec le retour de Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2 sur Nintendo Switch (également jouables sur Nintendo Switch 2). Ces aventures classiques qui défient la gravité disposent désormais de graphismes améliorés sur les deux consoles, ainsi que de plusieurs nouveautés. Préparez-vous à découvrir de tout nouveaux chapitres dans le livre d’histoires du jeu et à en apprendre davantage sur Harmonie et les Lumas. En plus d’une résolution optimisée et d’éléments supplémentaires dans le livre d’histoires, ces nouvelles versions de classiques de la Wii vous permettent de découvrir un nouveau mode bande-son incluant des morceaux nouvellement ajoutés, ainsi que des améliorations de gameplay comme le mode assistance (offrant une santé accrue et une capacité de récupération) et la sauvegarde automatique. Les boutons, les sticks et les commandes par mouvements des versions Wii originales ont été adaptés aux manettes Joy-Con et Joy-Con 2 pour vous permettre de sauter, glisser, vous balancer et explorer l’environnement tout en collectant des étoiles de puissance et des objets bonus, notamment des champignons qui vous confèrent des capacités temporaires permettant de voler, flotter et bien plus encore. Une mise à jour gratuite sera disponible sur Nintendo Switch 2 afin d’ajouter la prise en charge de la résolution 4K*1 pour les deux titres. Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2 seront disponibles ensemble sous la forme d’une version physique intitulée Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, mais chaque titre sera également disponible en version numérique sur le Nintendo eShop.

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