Super Mario Bros. le film : le rôle de Charles Martinet dévoilé ?

Super Mario Bros. Le Film sera à l'affiche des cinémas du monde entier d'ici quelques jours . Si vous voulez rester "frais" et tout découvrir par vous-mêmes en salles, il va falloir faire très attention car les spoilers se multiplient déjà un peu partout, jusque sur votre site préféré (cherchez-pas). Logiquement, si vous lisez encore ces mots, c'est que vous êtes à priori prêt à découvrir "l'info" publiée par le site espagnol Ecartelera. Comme vous le savez probablement, dans les jeux vidéo, la voix de Mario est celle de Charles Martinet, un acteur américain (d'origine française) qui n'a tourné qu'une poignée de films et qui est surtout connu pour ses voix de personnages de jeux vidéo, Mario en tête. Et même si aujourd'hui les "Mama mia" et autres "it's me Mario" de Charles Martinet sont indissociables du personnage de Nintendo, pour le film, les producteurs ont préféré faire appel à un acteur confirmé pour personnifier Mario : Chris Pratt, connu pour ses rôles dans les Jurassic World et Les Gardiens de la Galaxie. Un choix qui jusqu'à présent, ne fait pas vraiment l'unanimité même si on attendra la sortie du film pour se faire une opinion définitive. Cependant comme dans le film Super Mario des années 90, on sait que Charles Martinet sera présent au générique. Si officiellement, on ne sait pas encore dans quel(s) rôle(s), le site espagnol Ecartelera a peut-être vendu la mèche. Apparemment, Charles Martinet reprendra son rôle (sans doute dans une courte scène) mais doublera aussi deux personnages : Giuseppe (un personnage inédit) ainsi que le père de... Mario ! Alors il faudra attendre la sortie du film pour voir si c'est vrai ou si cela ne concerne que la version espagnole (Charles Martinet parlant aussi espagnol), et aussi voir si le père de Mario y fait une apparition (même simplement vocale). A ce propos, notez qu'un dessin officiel du père de Mario a été déniché il y a peu par le compte Twitter Supper Mario Broth- voir ici

Pour le reste, faut-il encore le rappeler, Super Mario Bros. Le Film est attendu dans les salles le 5 avril 2023 .

Voir aussi :

Source : Ecartelera