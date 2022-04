Jason Momoa, la star d'Aquaman et de Dune sera l'acteur principal du film Minecraft

Cela fait des années que l'on entend parler d'un film basé sur le jeu Minecraft. Et même si on a un peu de mal à imaginer ce que cela pourrait donner, The Hollywood Reporter vient d'annoncer qu'un film Minecraft était bien actuellement en production chez Warner Bros avec une participation de Mojang. Réalisé par Jared Hess, à qui l'on doit Napoleon Dynamite, Super Nacho ou encore Les Cerveaux et produit notamment par Mary Parent (Dune) et Roy Lee, le film devrait intégrer dans son casting un acteur de poids en la personne de Jason Momoa, la star d'Aquaman et de Dune, vu aussi dans la série Game of Thrones. A part ça, peu d'information et il faudra attendre un peu pour voir l'évolution du projet, et même, si celui-ci est mené à terme.

Les jeux vidéo font recette au cinéma comme on l'a vu dernièrement avec SONIC 2, Le Film, en attendant la sortie en fin d'année de Super Mario, le Film et il faut s'attendre dans les mois à venir à de plus en plus de films et séries inspirées de jeux vidéo.

Rejoignez la communauté de Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Twitter, Facebook et Youtube

Source : Hollywoodreporter