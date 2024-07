Sonic X Shadow Generations : une jaquette réversible pour les éditions physiques en précommande

Sonic X Shadow Generations sort dans trois mois et si vous comptez l'acheter, sachez que les éditions physiques du jeu qui seront précommandées bénéficieront d'un petit bonus puisqu'elles auront droit à une jaquette réversible avec d'un côté la jaquette occidentale du titre, de l'autre l'artwork de la version japonaise. Pour en avoir un aperçu, retrouvez le tweet d'annonce avec sa vidéo ci-dessous;

Pour rappel, Sonic X Shadow Generations est prévu le 25 octobre 2024 sur PC, PlayStation 5, PlayStation4, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch

,

Lire aussi :

Et toujours :

,

By popular demand, ALL physical pre-orders of SONIC X SHADOW GENERATIONS will include a reversible cover featuring the Japanese art for the game! Double the art, double the fun! pic.twitter.com/65ny7krmka