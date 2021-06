SONIC se lance sur Youtube et devient Vtuber

Sonic, le célèbre hérisson bleu et mascotte de SEGA fête cette année ses 30 ans . L'occasion de nombreuses annonces et célébrations. Ainsi, récemment, un concert symphonique nous a permis de nous remémorer le parcours du hérisson en musique et Sonic a fait une apparition dans Minecraft.. Prochainement, les premiers jeux iconiques de SONIC auront droit à une compilation alors que SONIC Colours ressortira sur consoles dans une version Ultimate. Et ce n'est pas tout puisque l'année prochaine, le deuxième film SONIC devrait mettre le feu aux salles obscures, une nouvelle série animée devrait être programmée sur Netflix et un nouveau "grand" jeu vidéo SONIC devrait sortir sur nos consoles.

Avec tout ça, il est clair que Sega a bien l'intention de capitaliser sur la popularité du hérisson bleu qui n'a jamais été aussi forte suite au film mais aussi au succès de Sonic Mania. Et dans cet esprit, il semblerait que la société japonaise ait décidé de transformer sa mascotte en Vtuber; c'est à dire un "Youtubeur virtuel" qui pourra donc s'exprimer et s'adresser directement aux fans. Les "Vtubers" sont un véritable phénomène de société au Japon qui prend de plus en plus d'ampleur depuis le succès de Kizuna AI et toutes productions Hololive. Une première courte vidéo a ainsi été diffusé sur les réseaux sociaux officiels de Sonic montrant un avatar en 3D de Sonic interprété par son doubleur japonais attitré, Jun'ichi Kanemaru.

Alors on ne sait pas encore si Sonic va prendre l'habitude de s'exprimer ainsi... En attendant de le découvrir retrouver la première vidéo de Sonic en tant que Vtuber ci-dessous.