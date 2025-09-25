Sonic Racing: CrossWorlds Nintendo Switch 2 Edition annoncé pour le mois prochain - Tous les détails
Sonic Racing: CrossWorlds est le nouveau Sonic Kart de Sega. Il reprend des éléments de Mario Kart 8 Deluxe et des meilleurs Sonic Racing, et se pose comme un concurrent sérieux à Mario Kart World,, surtout que ce dernier est parti sur une voie bien différente.
Plutôt encensé par la presse, Sonic Racing: CrossWorlds a cependant reçu des critiques plus mitigées dans sa version Nintendo Switch 1 (quoique...)
Bonne nouvelle, dès le mois prochain, le jeu aura droit sur l'eShop à sa Nintendo Switch 2 Edition (pour la version physique, il faudra par contre attendre début 2026).
Ainsi, si vous avez craqué pour la version Switch 1 du jeu, vous n'aurez plus qu'à faire une mise à niveau payante pour passer à la version Switch 2. Le prix de cette mise à niveau devraient coûter 10€/10$
Notez qu'aux Etats-Unis une offre promotionnelle d'une semaine permettra d'obtenir cette mise à niveau à moitié prix soit 5$. On attend une confirmation pour l'Europe. Sur l'eShop le jeu coûtera 69,99$/69,99€
En attendant, retrouvez le trailer d'annonce de Sonic Racing: CrossWorlds - Nintendo Switch 2 Edition. Here we go !
Pour rappel, Sonic Racing: CrossWorlds est disponible depuis le 25 septembre 2025 sur Playstation, Xbox et NS1, et sera disponible le 4 décembre 2025 en téléchargement sur Nintendo SWITCH 2.
Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
