Nintendo Switch
Sonic Racing: CrossWorlds - Découvrez les futurs personnages DLC à venir
Par ggvanrom - Il y a 4 heures
Si il y a une chose qu'on ne peut pas retirer à SEGA, c'est sa volonté de fournir sur le long terme son dernier jeu de course Sonic Racing: CrossWorlds. Alors que nous attendons impatiemment la version Nintendo Switch 2, SEGA vient de publier une nouvelle vidéo qui confirme les 3 nouveaux personnages qui rejoindront le casting de décembre à février, et ce gratuitement.
En parallèle, SEGA a également dévoilé des informations complémentaires concernant le Seasons Pass du jeu, et l'arrivée de la licence Bob l'Éponge. Disponible à partir du jeudi 20 novembre à 02h00 du matin heure de Paris, voici ce que contiendra ce Season Pass :
- Les personnages jouables Bob l'éponge et Patrick
- Le véhicule Patty Wagon
- Un circuit inspiré par Bikini Bottom
- Nouvelles pistes musicales inspirées par Bob l'éponge
- 6 emotes par personnage