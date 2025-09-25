Sonic Racing: CrossWorlds - Découvrez les futurs personnages DLC à venir

Nintendo Switch

Si il y a une chose qu'on ne peut pas retirer à SEGA, c'est sa volonté de fournir sur le long terme son dernier jeu de course Sonic Racing: CrossWorlds. Alors que nous attendons impatiemment la version Nintendo Switch 2, SEGA vient de publier une nouvelle vidéo qui confirme les 3 nouveaux personnages qui rejoindront le casting de décembre à février, et ce gratuitement.

En parallèle, SEGA a également dévoilé des informations complémentaires concernant le Seasons Pass du jeu, et l'arrivée de la licence Bob l'Éponge. Disponible à partir du jeudi 20 novembre à 02h00 du matin heure de Paris, voici ce que contiendra ce Season Pass : 

  • Les personnages jouables Bob l'éponge et Patrick  
  • Le véhicule Patty Wagon  
  • Un circuit inspiré par Bikini Bottom  
  • Nouvelles pistes musicales inspirées par Bob l'éponge   
  • 6 emotes par personnage  
