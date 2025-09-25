Nintendo Switch
Sonic Racing: CrossWorlds - Le contenu gratuit de Joker officiellement disponible
Par ggvanrom - Il y a 6 heures
SEGA a publié du contenu gratuit pour le personnage de Joker dans son dernier titre Sonic Racing: CrossWorlds. Vous trouverez ci-dessous le listing des gratuités pour l'arrivée du personnage phare de Persona 5 :
- Le personnage jouable Joker
- Le véhicule de Joker, l'Arsène Wing
- Trois nouveaux titres sur le thème du Joker dans le jukebox
- "Take Over"
- "Wake Up, Get Up, Get out There"
- "Victory"
- Des emotes et sons spéciaux
Côté chiffres, même si nous attendons encore impatiemment la version Nintendo Switch 2, SEGA a également le plaisir d'annoncer que Sonic Racing: CrossWorlds s'est déjà écoulé à plus d'un million d'exemplaires ! Depuis sa sortie, les pilotes de Sonic Racing: CrossWorlds ont participé à :
- Plus de 74,5 millions de courses
- Plus de 31,5 millions de Grands Prix
- Plus de 13 millions de matchs avec classement
Notre test de la version Nintendo Switch sortira très prochainement dans nos colonnes, donc restez à l'affut ! Et si jamais vous souhaitez vous faire votre propre avis, nous vous rappelons qu'une démo est disponible sur l'eShop de la console.