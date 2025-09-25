Nintendo Switch

Sonic Racing: CrossWorlds - Le contenu gratuit de Joker officiellement disponible

Par ggvanrom - Il y a 6 heures

SEGA a publié du contenu gratuit pour le personnage de Joker dans son dernier titre Sonic Racing: CrossWorlds. Vous trouverez ci-dessous le listing des gratuités pour l'arrivée du personnage phare de Persona 5

  • Le personnage jouable Joker
  • Le véhicule de Joker, l'Arsène Wing
  • Trois nouveaux titres sur le thème du Joker dans le jukebox
    • "Take Over"
    • "Wake Up, Get Up, Get out There"
    • "Victory"
  • Des emotes et sons spéciaux

Côté chiffres, même si nous attendons encore impatiemment la version Nintendo Switch 2, SEGA a également le plaisir d'annoncer que Sonic Racing: CrossWorlds s'est déjà écoulé à plus d'un million d'exemplaires ! Depuis sa sortie, les pilotes de Sonic Racing: CrossWorlds ont participé à :

  • Plus de 74,5 millions de courses
  • Plus de 31,5 millions de Grands Prix
  • Plus de 13 millions de matchs avec classement

Notre test de la version Nintendo Switch sortira très prochainement dans nos colonnes, donc restez à l'affut ! Et si jamais vous souhaitez vous faire votre propre avis, nous vous rappelons qu'une démo est disponible sur l'eShop de la console.

Sonic Racing: CrossWorlds
Sega

