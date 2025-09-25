Sonic Racing: CrossWorlds - Le contenu gratuit de Joker officiellement disponible

SEGA a publié du contenu gratuit pour le personnage de Joker dans son dernier titre Sonic Racing: CrossWorlds. Vous trouverez ci-dessous le listing des gratuités pour l'arrivée du personnage phare de Persona 5 :

Le personnage jouable Joker

Le véhicule de Joker, l'Arsène Wing

Trois nouveaux titres sur le thème du Joker dans le jukebox "Take Over" "Wake Up, Get Up, Get out There" "Victory"

Des emotes et sons spéciaux

Côté chiffres, même si nous attendons encore impatiemment la version Nintendo Switch 2, SEGA a également le plaisir d'annoncer que Sonic Racing: CrossWorlds s'est déjà écoulé à plus d'un million d'exemplaires ! Depuis sa sortie, les pilotes de Sonic Racing: CrossWorlds ont participé à :

Plus de 74,5 millions de courses

Plus de 31,5 millions de Grands Prix

Plus de 13 millions de matchs avec classement

Notre test de la version Nintendo Switch sortira très prochainement dans nos colonnes, donc restez à l'affut ! Et si jamais vous souhaitez vous faire votre propre avis, nous vous rappelons qu'une démo est disponible sur l'eShop de la console.