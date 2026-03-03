Rhythm Paradise GROOVE sortira cet été sur Nintendo Switch - Date de sortie, prix, poids et détails

Si les fans de Nintendo sont, pour beaucoup passés sur Nintendo Switch 2, la première console de Nintendo a droit encore a quelques grosses sorties (qui fatalement se retrouvent aussi sur Switch 2).

Après Tomodachi Life : Une vie de rêve qui arrive la semaine prochaine , les possesseurs de Nintendo Switch pourront découvrir un tout nouvel opus de Rhythm Paradise : Rhythm Paradise GROOVE !

Près de 10 ans après l'épisode précédent, Rhythm Paradise Megamix,sorti fin 2016 sur 3DS, Rhythm Paradise GROOVE ! proposera des mini-jeux de rythme inédits avec de nouvelles musiques de l'artiste japonais japonais Tsunku♂.

Le jeu sortira le 2 juillet et est déjà disponible en précommande sur l'eShop de la Nintendo Switcch au prix de 39,99€. Son poids annoncé est de 3,5 Go. Retrouvez une courte présentation du jeu, un trailer et quelques captures d'écran de sa fiche eshop. Enjoy.

Entrez dans le groove ! Laissez-vous entraîner par le rythme dans Rhythm Paradise Groove sur Nintendo Switch ! Découvrez une collection de mini-jeux de rythme aussi hauts en couleur que décalés et accompagnés de nombreuses musiques produites par le célèbre musicien japonais Tsunku♂. Le rythme est en tout, et tout est dans le rythme ! Aussi insolite soit la situation, les règles sont toujours les mêmes : appuyez sur les boutons en rythme pour réussir le défi ! Laissez la musique vous guider et montrez l'étendue de vos talents ! Sautez à travers des cerceaux, attrapez des légumes au vol, esquivez des marteaux et bien plus encore !

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Rhythm Paradise GROOVE ! sortira le 2 juillet 2026 sur Nintendo Switch

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