Resident Evil Requiem : une mise à jour gratuite ajoute le mini-jeu "Leon Must Die Forever" - Tous les détails

Resident Evil Requiem est déjà l'un des plus gros succès de l'année sur PC et consoles avec près de 7 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Globalement par la presse spécialisée et les joueurs, le jeu prouve aussi que la Nintendo SWITCH 2 peut accueillir les nouveaux "gros" titres multiplateformes sans trop de compromis.

Si vous avez terminé le jeu et que vous en voulez encore, bonne nouvelle : Resident Evil Requiem vient de recevoir une mise à jour gratuite lui ajoutant le mini-jeu d'action "Leon Must Die Forever / Léon Doit Mourir à Jamais". Le but, venir à bout de nombreux niveaux en récupérant de nouvelles capacités... Pour en savoir plus, retrouvez ci-dessous la présentation de ce mini-jeu ainsi que son trailer.

« Leon Doit Mourir à Jamais » est disponible sous forme de mise à jour gratuite pour Resident Evil Requiem ! Débloqué une fois l'histoire terminée, ce mode mini-jeu additionnel vous met au défi de venir à bout de nombreux niveaux en incarnant Leon, tout en débloquant des capacités d'amélioration exclusives. L'action trépidante se distingue du mode histoire principal et offre une grande rejouabilité. Parviendrez-vous à survivre jusqu'à la fin et à vaincre le boss avant la fin du temps imparti ? Plusieurs niveaux de difficulté sont disponibles, dont un mode extrêmement difficile réservé aux joueurs les plus aguerris. Aurez-vous le courage de vous y frotter ?

Notez que le mini-jeu n'est accessible qu'une fois l'histoire principale terminée. En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Resident Evil Requiem est disponible officiellement depuis le 27 février 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Game Store).

REVUE DE PRESSE RESIDENT EVIL REQUIEM :TOUTES LES NOTES ET TOUS LES TESTS

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