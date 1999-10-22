Rayman 2 et Tonic Trouble : deux classiques N64 de retour sur Nintendo Switch

Les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel vont pouvoir revivre les belles heures de la N64 grâce à l'ajout, la semaine prochaine, de deux nouveaux titres dans la bibliothèque Nintendo Classics : Nintendo 64.

Il s'agit de deux jeux de plateforme 3D signés Ubisoft. Le premier est un hit interplanétaire que tout gamer digne de ce nom se doit d'avoir fait au moins une fois dans sa vie (si ce n'est deux, voire trois) : Rayman 2 : The Great Escape. Bénéficiant d'une très belle réalisation (avec une bande son du tonnerre) et d'un gameplay calibré qui n'a rien à envier aux productions Nintendo ou même aux jeux Rare de la même époque, Rayman 2 : The Great Escape est une des grandes réussites d'Ubisoft de la fin des années 90.

Le second jeu, Tonic Trouble est moins connu et, il faut le dire, bien moins réussi. Développé lui aussi par Ubisoft, c'est un peu comme si le studio n'avait pas voulu laissé le loisir à d'autres de créer un plagiat de son Rayman. A dire vrai, aujourd'hui, c'est un peu une curiosité et, d'une certaine manière une nouvelle chance pour le jeu de nous montrer ce qu'il a dans le ventre.

Rayman 2 : The Great Escape (1999)

Suite à un repos bien mérité après ses dernières aventures, Rayman est prêt pour l'action et pour une nouvelle dimension ! Des pirates sans foi ni loi ont envahi la Croisée des Rêves pour capturer et transformer les amis de Rayman en esclaves. Parviendra-t-il à les sauver ?

Tonic Trouble (1999)

Le petit extra-terrestre héros de ce jeu veut réparer une terrible erreur : Avoir jeté des détritus par le hublot de son vaisseau spatial à un moment où il passait non loin de la Terre, ce qui a complètement pollué notre planète. Maintenant, il va devoir combattre tous les monstres issus de cette catastrophe. Un jeu coloré et mignon dans un univers psychédélique aux couleurs pastelles.

Rayman 2 : The Great Escape et Tonic Trouble sont attendus le 17 décembre prochain via l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack Additionnel de la Nintendo Switch

