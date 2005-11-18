Nintendo SWITCH 2 : une mise à jour de l'application GameCube corrige le bug de Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres

L'application Nintendo Classics : GameCube du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel de la Nintendo SWITCH 2 vient de recevoir une petite mise à jour la faisant passer en version 1.6.1 .

Cette mise à jour permet principalement de ccorriger un problème qui faisait planter Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres,initialement sorti sur GameCube en 2005 .

Embarquez pour une nouvelle odyssée Pokémon fantastique située dans la région de Rhode ! Découvrez le mystérieux secret de Lugia Obscur dans cet immense jeu de rôle sur Nintendo GameCube. Commencez votre aventure avec Evoli et attrapez d'autres Pokémon en explorant toujours plus d'endroits, tout en snatchant et en purifiant les Pokémon Obscurs des bandes de dresseurs rivales. L'intrigue captivante illustrée par des graphismes en 3D à couper le souffle donne une aventure qu'aucun Poké-fan ne voudra manquer. En plus de vivre une expérience solo remarquable, Pokémon XD vous donnera également l'occasion d'affronter vos amis sur des combats à deux ou à quatre !

Pour rappel, l'application Nintendo Classics : GameCube du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel de la Nintendo SWITCH 2 permet de (re)jouer à The Legend of Zelda : The Wind Waker, Soul Calibur 2, F-Zero GX, Mario Smash Football, Chibi-Robo!, Luigi's Mansion, Fire Emblem: Path of Radiance, Wario World et Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres.

Pokémon Colosseum, l'autre jeu Pokémon GameCube devrait être ajouté prochainement tout comme, dans un autre genre, Super Mario Sunshine.

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