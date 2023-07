Pokémon, la série animée : Sacha fait ses adieux dans un trailer spécial pour ses ultimes aventures

Lors de la San Diego Comic-Con 2023 qui s'est tenue ce week-end, The Pokémon Company a diffusé une vidéo de la dernière série Pokémon, Pokémon, les Horizons en anglais (voir ici) narrant les aventures de deux nouveaux héros, Liko et Rhod... Deviendront-ils aussi iconiques que Sacha du Bourg-Palette ? Difficile à dire... En attendant, la société en a aussi profité pour publier une vidéo commémorative spéciale annonçant la diffusion à la rentrée sur Netflix aux États-Unis de la mini-série clôturant les aventures de Sasha et faisant suite, à Pokémon les voyages ultimes (dont les premiers épisodes sont disponible sur TV Pokémon et le site officiel).

Nommée en anglais To be a Pokémon master, cette mini-série fait le bilan des saisons passées, en offrant aux fans un florilèges de références et de guests en guise de bouquet final. Retrouvez la vidéo de cet ultime, ultime saison des aventures de sacha ci-dessous.

