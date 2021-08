TV Pokémon : l'application pour regarder gratuitement en streaming les séries animées Pokémon est disponible sur Nintendo Switch

Alors que Netflix, My Canal ou prime Vidéo se font toujours attendre sur Nintendo Switch, une nouvelle application de streaming vidéo vient de faire son apparition sur l'eShop de la Nintendo Switch. Il s'agit de l'application TV Pokémon qui vous permet de regarder gratuitement les dernières saisons de la série animée Pokémon mais aussi de découvrir les épisodes spéciaux des séries parallèles ou le contenu Pokémon créé pour les très jeunes enfants. Vous pouviez déjà y accéder pour beaucoup via l'application Youtube de la switch mais c'est sûrement plus facile désormais. De plus l'application ne comporte pas de publicité. Retrouvez un aperçu de l'application avec notre vidéo ci-dessous.

L'application TV Pokémon est disponible en télégargement gratuite sur l'eShop de la Nintendo switch ou via le site de Nintendo.