Pokémon Epée & Bouclier : attention au Magicarpe d'Avril dans les raids Dynamax

Pour le premier avril, Pokémon Epée et Pokémon Bouclier accueillent un raid Dynamax dans lequel Magicarpe est le héros- si tant est qu'il puisse être quoi que ce soit. Pour rappel, Magicarpe est un des Pokémon les plus pathétiques qui existent mais sûrement aussi l'un des plus fascinants. Il se contente simplement d'être là comme un poisson hors de l'eau sur le point de rendre l'âme. Il ne sera toutefois pas vraiment possible de l'attraper mais en revanche les participants pourront obtenir des objets.

Attention toutefois le Magicarpe d'avril ne sera là qu'aujourd'hui. En prime retrouvez le détail de la saison d'avril 2021 des combats classés

Saison d'avril 2021 des combats classés dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier (saison 17) Ce mois-ci, bondissez dans l'action aux côtés d'un Pokémon légendaire habituellement non autorisé dans votre équipe. La nouvelle saison des combats classés démarre à peine et vous offre l'occasion de mettre à nouveau vos talents à l'épreuve. Chaque mois, le classement est réinitialisé : c'est donc le moment idéal pour vous joindre à l'action ! Les combats classés de la saison d'avril 2021 (saison 17) seront soumis au règlement de la série 8, ce qui signifie que vous pourrez exceptionnellement combattre aux côtés d'un puissant Pokémon légendaire. Consultez la liste des Pokémon spéciaux éligibles et des Pokémon non autorisés ci-dessous pour plus d'informations. Tout au long du mois d'avril, affrontez des joueurs et joueuses du monde entier, montez dans le classement mondial et remportez des récompenses en jeu qui ne manqueront pas de vous être utiles ! Seuls les Pokémon obtenus dans Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier ou ceux portant l'icône de conformité sont éligibles. Pour que vos Pokémon provenant d'anciens jeux obtiennent cette icône de conformité, il vous suffit de parler au personnage situé près de la porte centrale à l'intérieur de la Tour de Combat. Lorsqu'un Pokémon reçoit l'icône de conformité, il oublie ses capacités. S'il oublie des capacités qui ne peuvent être utilisées ni apprises dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, ces capacités ne pourront pas lui être enseignées à nouveau. Pokémon spéciaux autorisés : Vous pourrez ajouter un seul des Pokémon spéciaux suivants à votre Équipe Combat : Mewtwo, Lugia, Ho-Oh, Kyogre, Groudon, Rayquaza, Dialga, Palkia, Giratina, Reshiram, Zekrom, Kyurem, Xerneas, Yveltal, Zygarde, Cosmog, Cosmovum, Solgaleo, Lunala, Necrozma, Zacian, Zamazenta, Éthernatos ou Sylveroy. Pokémon non autorisés : Vous ne pourrez pas ajouter les Pokémon suivants à votre Équipe Combat : Mew, Celebi, Jirachi, Victini, Keldeo, Genesect, Diancie, Volcanion, Magearna, Marshadow, Zeraora, Meltan, Melmetal et Zarude. Comment participer aux combats classés ? Pour participer aux combats classés, suivez ces étapes : Lancez votre jeu Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier.

Ouvrez le menu principal avec le bouton X.

Sélectionnez « VS ».

Sélectionnez « Stade de Combat ».

Sélectionnez « Combat classé ». Récompenses de la saison d'avril Afin d'assurer une compétition équitable, vous serez associé à des adversaires de rang similaire avant le début du combat. Hissez-vous au sommet du classement afin de recevoir les meilleures récompenses en jeu à la fin de la saison. Retrouvez ci-dessous la liste des récompenses de la saison d'avril 2021. Niveau Master Ball : 3 Capsules d'Or

600 Points de Combat

30 éclats de Dynamaxium

30 éclats d'Armurium

Niveau Hyper Ball :

1 Capsule d'Or

300 Points de Combat

10 éclats de Dynamaxium

10 éclats d'Armurium Niveau Super Ball : 3 Capsules d'Argent

1 Pilule Talent

100 Points de Combat

5 éclats de Dynamaxium

5 éclats d'Armurium

Niveaux Poké Ball et Débutant :

1 Pilule Talent

50 Points de Combat

5 éclats de Dynamaxium

5 éclats d'Armurium Comment recevoir vos récompenses en jeu ? Une fois la saison terminée, vous pourrez récupérer vos récompenses. N'oubliez pas que vous devrez avoir au moins un match de la saison d'avril à votre actif (perdu ou gagné) pour recevoir des récompenses au terme de la saison. Suivez alors les étapes ci-dessous pour récupérer vos récompenses en jeu : Une fois la compétition terminée, lancez votre jeu Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier. Ouvrez le menu principal avec le bouton X.

Sélectionnez « Cadeau Mystère ».

Sélectionnez « Recevoir un Cadeau Mystère ».

Sélectionnez « Recevoir les récompenses du Stade de Combat ».

Bonne chance lors des combats classés de la saison d'avril 2021 !

