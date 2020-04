Pokémon : Ailes du crépuscule - Un Lamantine provoque la colère des fans

C'est la nouvelle web-série Pokémon du moment, Pokémon : Ailes du crépuscule nous permet de suivre au fil de chaque épisode la vie de plusieurs personnages résidant dans la contrée de Galar, découverte dans Pokémon Epée et Bouclier. Alors que nous pouvions découvrir cette semaine le quatrième épisode centré sur la championne de type eau Donna, certains spectateurs se sont arrêtés sur un détail qui a échappé à la grande majorité du public.

Cherchez l'erreur

Apparaissant quelques secondes à l'écran, il s'avère que Lamantine n'est pas un Pokémon résidant dans la région de Galar. Si cela n'a pas grande importance pour certains, The Pokémon Company s'est tout de même fendu d'un message d'excuse pour la présence dudit Pokémon, ayant pu "flouter" les acheteurs et joueurs potentiels de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier...

[Excuses] Dans l'épisode "Tsubaki no Tsubasa", des Pokémon qui n'apparaissaient pas dans "Pokemon Sword Shield" sont apparus. Je suis désolé d'avoir fait une déclaration trompeuse.

Plainte légitime ou non, nous préférons de notre côté visionner une nouvelle fois ce quatrième épisode en attendant celui du mois prochain.