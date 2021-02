Pokémon Epée et Bouclier - la figurine Nendoroid Rosemary disponible en précommande

Good Smile Company, l'entreprise japonaise spécialisée dans les produits dérivés, vient d'annoncer sur son site officiel l'arrivée en précommande de figurine Nendoroid de Rosemary de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier. Si vous ne le saviez pas, les figurines Nendoroid sont des figurines articulées avec de grosses têtes (à l'instar des POP) possédant en plus la possibilité de changer de visage, d'armes, de gadget, etc. à votre guise.

Une figurine de choix qui pourrait égayer votre collection Pokémon. Attention malgré tout à ne pas vous retrouves sur la paille car il vous faudra débourser environ 60 euros pour s'offrir ce genre d'objet de collection. Pour information, la figurine est attendu pour le mois d'août 2021 , alors encore un peu de patience. Voici le lien du site officiel ainsi que le lien de précommande. Retrouvez les images de cette fabuleuse figurine ci-dessous.

Source : Goodsmile