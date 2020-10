Pokémon Epée & Bouclier : des infos sur le DLC 2 "Les Terres Enneigées de la Couronne" fuitent sur le net

D'ici trois jours , le DLC 2 du pass d'extension de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier sera disponible sur Nintendo Switch... Nommé Les terres enneigées de la Couronne ce nouveau DLC devrait nous faire découvrir une nouvelle zone (façon Terres Sauvages) nommée Couronneige avec de nouveaux Pokémon, un nouveau mode Expédition Dynamax, l'ouverture du Tournoi des Stars de Galar et d'autres surprises encore... Nous vous avons déjà donné pas mal de détails officiels ICI. Cependant, depuis quelques heures de nombreuses informations fuitent sur le net. Alors attention, ce n'est pas officiel et donc il peut y avoir des erreurs ou/et des spoilers. De plus, si vous préférez tout découvrir une fois le DLC disponible, mieux vaut passer votre chemin.

Voici le résumé des fuites compilées par le site Nintendo Everything

Le joueurs pourront choisir un cheval et ils auront le choix, de la même façon que dans le DLC 1 avec Shifours

Le DLC 2 aurait une durée de vie de 4 heures environ (non confirmé)

Les Ultra-Chimères pourront être attrapés après la fin de la partie

Les Pokémon Légendaires seront débloqués une fois une fois arrivé aux expéditions Dynamax

Annonce Pokédex :

# 894: Regieleki

# 895: Regidrago

# 896: Cheval de Glace

# 897: Cheval Fantôme

# 898: Sylveroy (et 2 formes alternatives, chevauchant chaque cheval- de glace et fantôme)

Vous pouvez retrouver ces Pokémon en image sur Nintendo Everything.

