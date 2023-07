Pikmin 4 reçoit déjà sa première mise à jour 1.0.1 - Tous les détails

On arrête de respirer : Pikmin 4 est à portée de manette. Si la démo gratuite (disponible sur l'eShop) et les premiers aperçus du jeu dont le nôtre vous ont conquis, vous devez être un peu comme ça, impatient de mettre la main dessus. Il faut dire que les nouveaux jeux Pikmin sont rares et savent se faire attendre; le dernier épisode en date, Pikmin 3, étant sorti il y a, déjà, 10 ans.

Alors que le jeu n'est, officiellement, pas encore disponible, il vient de recevoir sa première mise à jour. C'est désormais devenu quasiment une norme. A leur sortie, les jeux reçoivent souvent une mise à jour "Day One" (Jour J) qui corrige quelques bugs et apportent diverses améliorations. Pour le moment, les notes officielles de cette mise à jour n'ont pas encore été publiées et on ne manquera pas de mettre cette news à jour. Tout ce que l'on sait pour le moment c'est que Pikmin 4 passe en version 1.0.1 et que "divers problèmes ont été résolus pour améliorer l'expérience de jeu".

Pour rappel, Pikmin 4 sera disponible en le 21 juillet 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch

