Pikmin 4 - Le capitaine c'est vous

La sortie du très attendu Pikmin 4 se rapproche à grand pas, pour rappel celle-ci est programmée au 21 juillet prochain , et Nintendo vient de nous dévoiler une information de taille. Dans Pikmin 4, ce sera vous le capitaine ! En effet, pour la première fois dans la saga, vous pourrez personnaliser votre capitaine et lui donner l'apparence que vous souhaitez pour ainsi vivre au mieux vos aventures et retrouver l'équipe de secours disparue et le capitaine Olimar.

Nul doute que nous reverrons Pikmin 4 d'ici sa sortie, pourquoi pas dans un Nintendo Direct dédié mais il faut admettre que la possibilité de personnaliser son avatar est des plus alléchante.

L'équipe de secours a été portée disparue sur une lointaine planète et tout repose aujourd'hui sur les épaules d'une nouvelle recrue (vous) ! Embarquez pour une nouvelle aventure dans Pikmin 4, disponible le 21 juillet.