Paper Mario et Luigi's Mansion 2 : des nouvelles pour le MAR10 Day ?

Dévoilés l'année dernière lors du Nintendo Direct de septembre (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI), Paper Mario : La Porte Millénaire, remake du titre éponyme de la GameCube et Luigi's Mansion 2 HD, remake du hit de la 3DS, se sont depuis fait discrets. Attendus cette année sur Nintendo Switch, les deux jeux n'ont pas encore de date de sortie.

Cependant cela pourrait changer dès cette semaine .En effet, Pyoro célèbre spécialiste en rumeurs, dont les "fuites" se sont souvent révélées exactes, laisse entendre que les deux jeux pourraient donner de leurs nouvelles, le 10 mars prochain , traditionnel jour de Mario. (Pour mémoire : 10 MARS = MARS 10 = MAR10 = MARIO).

Cela paraît tout à fait envisageable surtout qu'après la sortie de Princess Peach: SHOWTIME! , le 22 mars prochain , le calendrier de sortie de jeux sur Nintendo Switch reste vague... Le problème, c'est que, cette année , le 10 mars tombe un dimanche. Nintendo pourrait-il faire des annonces "importantes" un dimanche ? Ou peut-être avant, dès vendredi ?

En attendant de le découvrir, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

,Lire aussi :

MAR10 Day falls on a Sunday this year but... https://t.co/nnQIPXW7Gl