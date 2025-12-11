Out of Words : un incroyable jeu en stop-motion sur Nintendo Switch 2

Parmi les bonnes surprises dévoilées lors de THE GAME AWARDS 2025, diffusé cette nuit, l'annonce de l'arrivée de Out of Words sur Nintendo Switch 2.

Jouable en coopération, en local ou en ligne, Out of Words est un jeu de plateforme visuellement magnifique ou l'on dirige deux personnages attachants se déplaçant dans un monde fantastico-poétique réalisé en stop-motion.

Pour en savoir plus, retrouvez la présentation de Out of Words ainsi qu'un premier trailer.

Out Of Words Dans ce jeu de plateforme en co-op, vous devrez retrouver votre voix. Jouez avec un ami en co-op locale ou en ligne, même sur des plateformes différentes. Incarnez Kurt et Karla et partez découvrir le royaume sauvage et haut en couleur de Vokabulantis où tout ce que vous verrez a été conçu à la main. Vous découvrirez ainsi le récit de comment nos héros en sont venus à se tenir la main pour la première fois. Une aventure forgée à la main Marionnettistes, programmeurs et poètes constituent l'équipe de développement unique à l'origine d'Out of Words. Le célèbre poète Morten Søndergaard et les développeurs WiredFly et Kong Orange ont porté une attention toute particulière à chaque personnage en motion-design, aux différents environnements et au gameplay en co-op pour vous raconter cette histoire profondément humaine. Un voyage en duo Résolvez des énigmes qui défient les lois de la physique dans des catacombes antiques et réalisez des cascades risquées entre les gratte-ciels en argile de Nounberg. Out of Words est une aventure qui se vit en duo, et vous aurez besoin de vous coordonner et de bien communiquer avec votre compagnon de jeu pour en venir à bout. Un récit où vous devrez retrouver les mots C'est le sort du monde, et celui de votre relation, qui sont en jeu. Kurt et Karla devront résoudre un conflit dont dépend l'avenir de Vokabulantis et celui de leur amitié. Vous serez confrontés aux merveilles et aux aléas du monde de Vokabulantis, mais aussi à ceux des débuts d'une idylle amoureuse. Kurt et Karla parviendront peut-être à sauver ces terres oniriques... mais à quel prix ?

Out of Words est attendu courant 2026 sur Nintendo Switch 2

