La suite d'Okami ignorera OkamiDen, le hit de la Nintendo DS

Dévoilée lors des derniers Game Awards, la suite du jeu culte Okami, (dont le titre de travail est "OKAMI Sequel") est désormais l'un des jeux les plus attendus des joueurs.

Cela fait des années que les fans espèrent cette suite et qu'Hideki Kamiya, le papa du jeu original (mais aussi, entre autre, de Bayonetta) fait des appels du pied désespérés pour que cela arrive... Il aura fallu un sondage initié par Capcom pour qu'enfin, le rêve devienne réalité. Okami va enfin avoir une suite !

Cependant, si l'excitation est à son comble, en réalité, Okami a déjà eu une "suite" : OkamiDen, un jeu développé pour la Nintendo DS et sorti en 2010 .

Le problème, c'est qu'il s'agit d'une suite décriée car bien que produite par Capcom, elle n'a pas été réalisée par l'équipe originale (mais par Kuniomi Matsushita et Motohide Eshiro) et Hideki Kamiya n'y a pas participé.

Il n'empêche qu'OkamiDen est un petit bijou qui, bien que racontant une histoire distincte, est une suite directe du jeu original dont il reprend des lieux et des personnages mais, surtout, réussi, par moment, à en capter la magie et la féerie.

A l'arrivée, le jeu a des fans (dont votre serviteur) et des détracteurs, et reste, au minimum, un très bon jeu, et sans doute même l'un des meilleurs de la NDS.

A l'occasion d'une entrevue avec Hideki Kamiya et les producteurs Yoshiaki Hirabayashi et Kiyohiko Sakata, IGN a cherché à savoir si OKAMI Sequel rendrait hommage à OkamiDen.

Tout en restant respectueux du jeu de la NDS, Yoshiaki Hirabayashi a expliqué qu'OkamiDen avait certes des fans mais que le jeu avait aussi déçu sur certains points qui n'étaient pas raccords avec le jeu de base. Par conséquent, il ne faut pas s'attendre à ce qu'OkamiDen soit pris en compte. OKAMI Sequel sera une continuation du jeu original.

Nous savons qu'il y a des fans qui aiment le jeu, bien sûr. Nous connaissons également les réactions au jeu, la façon dont l'histoire a été prise en compte et le fait que certaines parties de l'histoire ne correspondaient peut-être pas à ce que les gens attendaient. Maintenant, nous avons aussi la suite qui, comme nous l'avons expliqué précédemment, est une continuation de l'histoire de base originale d'Ōkami. C'est ainsi que nous allons l'exprimer.

En attendant d'autres détails sur la suite d'OKAMI, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Nintendolife