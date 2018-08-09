ŌKAMI fête ses 20 ans - Le site anniversaire est en ligne

En avril prochain, le jeu culte d'Hideki Kamiya, Okami, initialement sorti sur PS2, fêtera ses 20 ans . C'est avec ICO, Shadow of Colossus, Forbidden Siren, Silent Hill 2 (et tant d'autres) un des jeux qui a fait la légende de la console de Sony.

Et dire qu'à l'époque, ce fut un échec commercial cuisant qui entraina la fermeture de Clover Studio (le studio derrière les Viewtiful Joe et God Hand).

Aujourd'hui, c'est un classique respecté et une référence incontournable. Autant dire que la barre est haute pour la suite actuellement en développement et nommée pour le moment, simplement, OKAMI Sequel.

Toujours réalisée par Hideki Kamiya, qui pour l'occasion a créé un nouveau studio nommé... Clovers, cette suite tant attendue, reste pour le moment assez mystérieuse.

Mais peut-être qu'à l'occasion de ce vingtième anniversaire, nous en apprendrons plus ?

En attendant, Capcom vient de lancer le site du 20eme anniversaire d'Okami. A ce stade cependant, pas grand chose si ce n'est un logo et une courte présentation de la franchise et des jeux (sachant qu'OKAMIDEN, le jeu NDS, n'est pas référencé) que vous pouvez retrouver sur cette page ou en vous rendant sur le site. Nul doute que le site devrait s'étoffer d'ici avril prochain .

Depuis sa sortie le 20 avril 2006 , Ōkami tient une place particulière dans le cœur de nombreux joueurs pour son cadre unique, son histoire touchante et ses aventures palpitantes. Tout comme les liens tissés entre Amaterasu et Issun au cours de leur voyage ont ouvert la voie à l'avenir, c'est grâce à l'affection profonde et aux liens qui vous unissent tous qu'Ōkami a atteint cette étape importante.

Nous vous remercions sincèrement d'avoir entretenu ce lien avec Ōkami au cours de ces 20 dernières années. Que cette année soit l'occasion de continuer à tisser de nouveaux liens avec vous tous, afin d'avancer vers un avenir encore plus radieux.

Nous lancerons divers projets commémoratifs, notamment des produits et des événements célébrant ce 20e anniversaire. Joignez-vous à nous pour célébrer ce 20e anniversaire.

Logo calligraphique commémoratif du 20e anniversaire d'Ōkami - Masumi Narita Elle a étudié la calligraphie dès l'école primaire et a obtenu son diplôme d'enseignante à l'âge de 19 ans. Elle a reçu le prix du gouverneur de Tokyo lors de l'exposition de la Fédération internationale de calligraphie. Elle dirige l'atelier de calligraphie Shinwakai, où elle enseigne aussi bien les bases que la calligraphie créative. Elle se distingue par la création de logos d'entreprises et de titres de produits, l'enseignement de la calligraphie à des célébrités et ses performances calligraphiques impressionnantes. Avec son style unique alliant tradition et sensibilité moderne, elle continue de faire découvrir la calligraphie sous un nouveau jour tant au Japon qu'à l'étranger.

Présentation d'Okami HD

Ce monde reprend vie. Initialement sorti en 2006 et situé dans un univers inspiré du Japon, Okami, chef-d’œuvre d’action-aventure, vous invite à incarner Amaterasu, la déesse du soleil, et à embarquer dans une aventure époustouflante pour restaurer la vie et l’harmonie. Découvrez un gameplay captivant et un développement riche des personnages tout en surmontant de nombreux défis grâce au gameplay unique du jeu : le Pinceau Céleste. Avec son univers enchanteur, son histoire poignante et ses nombreux éléments exceptionnels, Okami demeure un classique intemporel, chéri par les fans du monde entier plus de dix ans après sa sortie originale.

En attendant d'autres détails sur la suite d'OKAMI, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

