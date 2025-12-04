OCTOPATH TRAVELER 0 : une démo gratuite disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 - Tous les détails

OCTOPATH TRAVELER 0 est une préquelle de la série de J-RPG de Square Enix qui a contribué à populariser le style 2D-HD. Il s'agit d'une version repensée et augmentée du jeu mobile OCTOPATH TRAVELER : Champions of The Continent

Le jeu ne sort que le mois prochain sur Switch 1 et Switch 2 mais vous pouvez dès à présent vous lancer dans l'aventure grâce à une démo gratuite disponible sur l'eShop. Attention, le jeu n'a pas été localisé en français et n'est donc disponible qu'en anglais et en japonais.

Notez que sur l'eShop, le jeu prendra près de 4,8 Go d'espace sur Switch 2 (plus 8 Go supplémentaire) et 3,9 Go sur Switch 1 (plus 4 Go supplémentaire). IMPORTANT ! Contrairement à de nombreux jeux sortant à la fois sur Switch et Switch 2 (et comme le remake de Dragon Quest 7), les deux versions seront distinctes et si vous optez pour la version Switch 1 du jeu, il n'y aura pas de pack de mise à niveau pour la version Switch 2. Ne vous trompez donc pas de version !

Pour rappel, OCTOPATH TRAVELER 0 est attendu le 4 décembre 2025 sur PC, Playstation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Partez de zéro dans une épopée de restauration et de représailles ! Informations Retrouvez tous les éléments qui ont fait le succès de la série OCTOPATH TRAVELER dans cette préquelle passionnante se déroulant dans le royaume d'Orsterra. Plongez dans l'aventure et créez votre destin dans ce magnifique RPG en HD-2D, OCTOPATH TRAVELER 0 ! Découvrez les nouveautés de la série, comme un système de création de personnage qui fera de vous le héros de l'histoire et un système de construction de villes où vous redonnerez vie à votre foyer dévasté. Histoire C'était le « Day of Reverence » à Wishvale, la ville natale du protagoniste, et toute la cité était en liesse. Mais alors que la flamme bleue symbolisant la paix allait être allumée, la ville fut soudainement attaquée et en proie à des flammes écarlates... Vous engagerez-vous sur la voie de la vengeance ou sur celle de la restauration ? À vous de choisir. Plongez dans l’aventure, créez votre destin. Système de combat Le système de « Break » et « Boost » fait son retour ! Donnez vos ordres dans des combats stratégiques palpitants en contrôlant 8 personnages. Créez votre propre équipe à partir de plus de 30 compagnons différents. Construction de ville Pour la toute première fois dans OCTOPATH TRAVELER, vous pouvez construire une ville ! Utilisez votre imagination pour faire renaître votre ville natale de ses cendres et invitez-y vos alliés et tous les compagnons rencontrés au cours de vos aventures. Création de personnage Créez votre propre protagoniste à partir de zéro, une fonction inédite dans la série OCTOPATH TRAVELER. Vous pouvez tout personnaliser : votre apparence, votre voix, votre coupe de cheveux et leur couleur, ainsi que votre plat préféré et vos compétences ! Le héros de l'histoire, c'est vous ! Édition Digital Deluxe Une édition Digital Deluxe de OCTOPATH TRAVELER 0 est aussi disponible ! En plus du jeu complet, vous recevrez l'ensemble « Deluxe Provisions » avec de nombreux objets qui seront très utiles durant votre aventure, sans oublier des décorations exclusives pour votre ville. Pour plus de détails, consultez la page de vente de votre plateforme préférée. OCTOPATH TRAVELER 0 est uniquement disponible en anglais et en japonais .

