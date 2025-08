OCTOPATH TRAVELER 0 dévoile le futur de la saga en HD-2D

MàJ 31/07/2025 : Toujours selon la boutique de Square Enix, Octopath Traveler 0 ne serait pas traduit en Français. Derrière ce qu'on pouvait penser être un tout nouvel opus se cache en fait une version remaniée de Octopath Traveler Champions of the Continent, un jeu smartphone de type gacha sorti initialement en 2020 et qui n'avait pas eu le droit à une traduction non plus.

News Originale :

Square Enix a dévoilé Octopath Traveler 0 lors du Nintendo Direct Partner Showcase. La bande-annonce HD-2D montre huit héros qui, après la destruction de leur village, s’unissent pour le rebâtir et réclamer justice. Combats au tour par tour Break/Boost, nouvelles Actions de voie et gestion de hameau ponctuent ce préquel qui promet jungles, pics et boss géants. Les destins s’entrelacent à nouveau dans l'univers Octopath Traveler dans un nouvel épisode qui semble rebâtir la saga dans une nouvelle forme plutôt que de proposer un bête troisième épisode. Rendez-vous le 4 décembre prochain sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Pour information, la version Nintendo Switch 2 sera une Game Key avec téléchargement obligatoire si l'on se réfère à la boutique de Square Enix.