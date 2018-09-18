Nintendo Switch : bientôt, le retour de la Virtual Console ?

Si au fil du temps, les consoles Nintendo Switch s'apparentent de plus en plus à un musée interactif des jeux vidéo en regroupant des jeux divers et variés, anciens et nouveaux, il y a un point que certains joueurs regrettent : celui de ne pas pouvoir acheter, et donc posséder, les titres des premières consoles Nintendo comme cela était possible sur Wii, Wii U et Nintendo 3DS grâce à la Virtual Console.

En effet, avec la Nintendo Switch, Nintendo a opté pour un système d'abonnement permettant, à la manière de Netflix pour les films et séries, d'accéder aux différentes bibliothèques de jeux des anciennes consoles Nintendo en streaming. Sous l'appellation Nintendo Classics, les abonnés au Nintendo Switch Online et au Pack Additionnel peuvent ainsi retrouver plusieurs jeux, notamment, des consoles NES, Super Nintendo, Game Boy, N64, GBA, etc.

Tant qu'ils restent abonnés, les joueurs peuvent jouer, en local ou en ligne, à tous les jeux disponibles dans les différents catalogues (qui se constituent au compte-gouttes). Par contre, il est impossible de les acheter à l'unité et se constituer son propre catalogue de jeux rétro.

Cependant, cela va peut-être changer et Nintendo va peut-être finalement laisser le choix aux joueurs.

Pour le moment, il ne s'agit que de spéculations mais Mike Odyssey, toujours à l'affût, a relevé que Nintendo of America venait de redéposer la marque et le logo Virtual Console. De là à penser que la Virtual Console va faire son retour est sans doute prématuré. Mais, on peut rêver à un système qui permettrait d'acheter certains jeux ou encore à une compilation qui réunirait certains anciens titres ? Ou alors cela pourrait permettre de retrouver des titres non disponibles via les Nintendo Classics ou même des titres d'autres consoles comme la NDS ou la 3DS ?

Alors certes, si vous êtes un grand fan de Nintendo (et que vous jouez depuis longtemps) vous avez sans doute déjà acheté certains de ces anciens titres plusieurs fois déjà mais en attendant d'en découvrir plus, n'hésitez pas à nous dire en commentaires si la perspective du retour de la Virtual Console vous emballe- ou pas.

Les jeux Nintendo DS / 3DS / Wii U bientôt sur Nintendo Switch ?

-----------------------------------------------------------

Pour mémoire, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnement du Nintendo Switch Online :

Abonnement Individuel (pour un seul compte)

Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)

Retrouvez toutes les infos, les tarifs et les avantages du Nintendo Switch Online sur le site officiel

Voir aussi :

Et toujours :