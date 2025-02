Nintendo SWITCH 2 : les détaillants et les sites marchands ne peuvent pas encore connaître le prix et la date de sortie de la console

La Nintendo SWITCH 2 a enfin été dévoilée par Nintendo mais pour le moment il y a encore pas mal d'inconnues : spécificités, line-up, prix, date de sortie... Nous en apprendrons plus le 2 avril prochain lors du Nintendo Direct spécial.

Cela n'empêche pas la console d'être déjà en précommande sur certains sites qui se risquent à donner un prix et même une date de sortie de la console.

Mais quel crédit peut-on donner à ces "informations" ?

Dans le dernier podcast de Kit et Krysta (qui ont longtemps été les visages des Nintendo Minute), un ancien responsable des ventes de Nintendo est catégorique : les sites marchands et même les grandes enseignes (de type Walmart ou autres) n'ont pas ce genre d'informations et ils seront même les derniers mis au courant ! Donc, encore un peu de patience, et la vérité se fera jour.

Retrouvez ci-dessous la traduction de l'échange retranscrit par Nintendo Life :

Kit :

Quelque chose qui arrive souvent en ce moment, c'est qu'un détaillant publie une annonce indiquant « Switch 2 400 $ » et les gens disent « Oh, c'est confirmé » - que savent les détaillants à ce stade du jeu ?

Sean :

«Rien, rien... certainement pas le prix, et certainement pas une quelconque date de lancement, à part peut-être dans un trimestre. Cela me fait toujours rire de voir ces articles du genre « Walmart Canada dit que le prix sera celui-ci ». Walmart Canada est la dernière personne à le savoir.

En attendant d'en apprendre plus officiellement, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

