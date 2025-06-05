Nintendo Switch 2 : les jeux à ne pas rater en mars 2026 sur la console de Nintendo

Et nous voilà (déjà!) au mois de mars 2026 ! Et à quoi allons-nous pouvoir jouer en mars sur Nintendo SWITCH 2 ?

Après un mois de février placé sous le signe de Resident Evil avec notamment la sortie de Resident Evil Requiem mais aussi de titres divers comme DRAGON QUEST VII Reimagined ou Mario Tennis Fever, sans parler du retour inattendu du Virtual Boy, le mois de mars sera marqué par la sortie de Pokémon Pokopia et de FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE.

Par ailleurs, dès le 12 mars vous pourrez vous offrir une Fleur cancan parlante pour égayer votre super vie de gamer.

Retrouvez ci-dessous, une sélection, non exhaustive, des titres attendus sur Nintendo SWITCH 2 en mars 2026 .

__________________________________________________

Titres prévus en mars 2026 sur Nintendo SWITCH 2

Scott Pilgrim EX – Le 3 mars

Scott Pillgrim le héros de Bryan Lee O'Malley revient dans un nouveau jeu qui se déroule après les évenements de la série netflix Scott Pillgrim prend son envol.

Toronto, 20XX. La ville est tombée sous le contrôle de trois gangs rivaux : les VÉGANES, les ROBOTS et les DÉMONS. Mais qui est vraiment responsable de ce chaos? Le kidnapping des membres du groupe de Scott Pilgrim par des forces ténébreuses marque le début d’une toute nouvelle aventure! Scott Pilgrim EX est un jeu d’action-aventure dans lequel les joueurs auront l’occasion de combattre dans la peau de Scott Pilgrim, de Ramona Flowers et d’autres pour traverser le temps et l’espace déchirés de Toronto. Les mécaniques de combat sont axées sur l’instinct et l’improvisation; un ballet frénétique de poings et de panache qui récompense la stratégie, la spontanéité et une bonne dose de bagarre chaotique. Enchaînez des combos stylés, expérimentez avec des armes loufoques et déchaînez des attaques spéciales hautes en couleur. Les personnages peuvent être améliorés à l’aide d’insignes spéciaux qui augmentent leurs caractéristiques et confèrent des bonus exclusifs. Les joueurs exploreront une ville entière de niveaux interconnectés, où ils rencontreront des personnages nouveaux ou familiers, accompliront des quêtes et découvriront des lieux secrets. Le multijoueur coopératif, en personne ou en ligne, permet à quatre joueurs de prendre part à l’action, pour une expérience aussi dynamique qu’amusante. Incarnez sept combattants adorés des fans, chacun proposant un style de combat distinctif.

Aventurez-vous dans des quêtes épiques et affrontez de nouveaux ennemis et boss dans des niveaux interconnectés, le long d’une nouvelle histoire par le créateur de la série, Bryan Lee O’Malley, qui saura plaire autant aux fans de longue date qu’aux novices.

Maîtrisez des combos créatifs, maniez des armes loufoques, utilisez l’environnement à votre avantage et dominez le chaos!

Dépensez votre monnaie durement gagnée pour personnaliser votre combattant! Équipez des objets spéciaux et améliorez vos caractéristiques pour créer un personnage unique à chaque partie!

Reconnu pour son mélange explosif d’énergie 8 bits et de rock hypermélodique, le groupe retourne à ses origines avec de nouveaux morceaux composés pour cette aventure torontoise. Faites alliance avec jusqu’à trois amis, en personne ou en ligne, grâce au mode coopératif à connexion instantanée. Battez-vous en solo ou nettoyez les rues en groupe. 7 personnages jouables

Une toute nouvelle aventure

Corps à corps chaotique complètement crinqué

Prenez du muscle!

Nouvelle musique d’Anamanaguchi

Chaos coopératif à 4 joueurs

​

Pokémon Pokopia – Le 5 mars

Les Pokémon sortent de leur zone de confort et propose une aventure à mi-chemin entre Animal Crossing et Minecraft. La communauté répondra-t-elle présente et allez-vous créer votre petit monde Pokémon ? n'hésitez pas à nous le dire en commentaire.

Créez votre paradis Pokémon Profitez d'une vie paisible dans un jeu de simulation de vie cosy en construisant et en créant toutes sortes de choses dans Pokémon Pokopia, exclusivement sur Nintendo Switch 2.

Construisez un monde nouveau Les Pokémon et les êtres humains partageaient autrefois des jours heureux, mais le monde a dépéri, et les êtres humains ont disparu. Le seul résident encore présent est un Bouldeneu vénérable, qui vit seul sur ces terres désolées. Au sortir d'un long sommeil, un Métamorph étrange découvre ce qui est arrivé au monde et décide de restaurer cette contrée ravagée en utilisant ses capacités de transformation et ses étonnants nouveaux talents de confection.

Créez une utopie pour Pokémon Incarnez un Métamorph et bâtissez un monde merveilleux aux côtés des Pokémon. Après une bonne journée de construction et de jardinage, reposez-vous dans votre paradis ou proposez à des Pokémon et à vos proches de vous rendre visite. En restaurant ce monde et en cultivant sa superbe nature, vous rencontrerez de nouveaux Pokémon qui vous apprendront des capacités utiles ! Les Pokémon du voisinage ont hâte de vous accompagner dans vos aventures, que ce soit pour jouer ou vous aider à construire des bâtiments pour accueillir encore plus de proches ! Certains Pokémon vous demanderont parfois de l’aide pour créer ensemble un havre où il fait bon vivre.

Libérez votre créativité ! Fabriquez des objets et des meubles, puis décorez votre espace comme en tout simplicité en utilisant un Joy-Con 2 comme une souris ! Que ce soit en changeant de coiffure ou de tenue, en rendant visite à vos proches ou en prenant des photos de vos créations, il existe mille façons de profiter de votre monde !

Partagez votre paradis Vous pouvez jouer ensemble à quatre en ligne et en multijoueur sans fil local ! Pourquoi ne pas inviter vos proches à vous rejoindre dans votre havre de paix ? Et avec GameShare, vous pouvez partager le jeu avec d'autres consoles Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch et jouer ensemble avec un seul exemplaire du jeu !



FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE – Le 12 mars

Fatal Frame abandonne enfin son étrange titre européen Project Zero et revient dans un remake de l'opus 2 qui avait déjà eu droit à sa nouvelle version sur Wii. Cette fois-ci, cependant, le jeu a été entièrement "recréé". Si vous aimez les jeux avec des jeunes japonaises trottinant dans de vieilles bâtisses abandonnées peuplées de spectres, FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE devrait vous plaire.

À propos de FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE Le remake intégral de FATAL FRAME / PROJECT ZERO II: Crimson Butterfly, deuxième jeu de la série FATAL FRAME (PROJECT ZERO). Ce jeu d'aventure et d'horreur japonais raconte l'histoire de deux sœurs jumelles qui se perdent dans un village abandonné et hanté par des esprits vengeurs. En utilisant la Camera Obscura, un appareil qui permet de capturer et d'enfermer l'intangible, elles affrontent des fantômes au fur et à mesure que l'histoire progresse. Le jeu a été retravaillé dans son intégralité, tant au niveau de ses graphismes que du son, des systèmes fondamentaux du jeu ou des commandes. L'emblématique Camera Obscura servant à voir les fantômes et à les repousser demeure le cœur du jeu et propose un gameplay plus étendu, pour l'exploration comme pour le combat. De plus, la nouvelle mécanique permettant de tenir la main de Mayu ajoute un côté plus sentimental, vous permettant de découvrir le lien qui unit ces deux sœurs comme jamais auparavant. Un FATAL FRAME II: Crimson Butterfly magnifiquement recréé Les graphismes, sons et commandes du jeu ont tous été recréés de zéro. Les textures des personnages, dont la peau et les vêtements, ont été affinées pour afficher un niveau de détails élevé. Le village Minakami a été méticuleusement recréé, avec un accent particulier mis sur les éclairages et les ombres, ce qui confère un réalisme saisissant à l'une atmosphère lugubre du jeu.

Grâce à l'audio 3D, les esprits vous paraîtront plus proches que jamais. Immergez-vous pleinement dans l'exploration glaçante d'un village hanté.

Des histoires annexes et de nouvelles zones ont été ajoutées afin de permette aux joueurs d'immerger encore plus profondément dans le monde de FATAL FRAME II: Crimson Butterfly.

Des combats à la Camera Obscura améliorés

La célèbre Camera Obscura permettant de repousser les esprits est toujours de la partie, mais de nouvelles fonctionnalités y ont été ajoutées, dont la mise au point, le zoom et l'option Changer de filtre.

Les filtres offrent des fonctionnalités uniques servant aussi bien lors des combats que lors de l'exploration, permettant ainsi aux joueurs de s'adapter aux agressions des esprits et de découvrir les mystères du village maudit.

Une édition Digital Deluxe de FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE est également disponible. Veillez à ne pas faire d'achat en double. Pour plus d'informations, consultez le site officiel

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Le 13 mars

Monster Hunter Stories revient et prend de l'ampleur d'épisode en épisode. Toujours aussi coloré, cet opus 3 s'annonce épique.

Les jumeaux Rathalos, nés d'un caprice du destin. Cette série de jeu de rôle s'inscrit dans l'univers Monster Hunter. Incarnez un Rider, élevez vos monstres favoris et tissez des liens avec eux. L'histoire Azuria et Vermeil. Deux nations au bord de la destruction. Alors que tout espoir semblait perdu, un œuf fut découvert. Il contenait un Rathalos, une espèce que l'on croyait disparue. Toutefois, cette faible lueur d'espoir ne perdura pas. L'œuf renfermait en effet des jumeaux Rathalos portant la marque azurécailles, sombre souvenir de la guerre civile qui fit rage il y a deux cents ans. Alors que le monde se meurt et les monstres qui l'habitent sont en voie d'extinction, la guerre menace d'éclater à nouveau. Deux nations, deux Rathalos. Un Rider et son fidèle Rathalos, portés par le souffle du destin, embarquent dans un voyage pour découvrir la vérité.

WWE 2K26 – Le 13 mars

Tu as déjà été dans une salle de gynmnastique ? Tu aimes les jeux avec des catcheurs ? Et tu as déjà vu... Enfin, bref. Si vous aimez le catch, vous serez servi avec ses 400 légendes de la WWE

LE SHOW NE S’ARRÊTE JAMAIS Prenez les commandes du plus grand show du monde et découvrez un gameplay incroyable avec les rebelles de l’Attitude Era et des superstars d’aujourd’hui. PLUS DE SUPERSTARS QUE JAMAIS L’effectif le plus impressionnant de l’histoire de la franchise et plus de 400 Superstars et Légendes jouables, ainsi que les figures préférées des fans. 2K SHOWCASE Revivez les plus grandes rivalités de CM Punk dans un monde où La voix de ceux qui n’en ont pas n’a jamais disparu, avec des scénarios historiques fictifs. Avec l’ascension, la rébellion et le retour de Punk, ce Showcase est le plus intime qu’on ait jamais vu. DES NOUVEAUX TYPES DE MATCHS ET BIEN PLUS ENCORE Semez le chaos avec de nouveaux types de matchs (I Quit, Inferno et Benne à ordures). Affrontez vos adversaires sur The Island dans la nouvelle arène Terrain vague, découvrez un système de progression amélioré et mettez vos compétences à l’épreuve dans Ma FACTION avec Changement rapide. Profitez d’entrées interactives, de nouvelles interactions avec le public et des commentaires de Booker T et Wade Barrett. CONTRÔLEZ VOTRE UNIVERS La Scène draft arrive dans le mode bac à sable WWE 2K Univers dans WWE 2K26. Créez votre Univers WWE et contrôlez les shows hebdos, les rivalités entre Superstars et leurs résultats. Autres nouveautés : assistant de création d’univers, mode Regarder le show, encaissements Money in the Bank améliorés et nouveaux types de promos. COMPATIBILITÉ JOY-CON™ 2 MODE SOURIS WWE 2K26 sur Nintendo Switch™ 2 est compatible avec la souris via les manettes JOY-CON™ 2. Cette compatibilité permet de naviguer dans les menus et d’utiliser la souris dans les Créations.

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Rendez-vous au parc Bellabel – Le 26 mars

SMB.W passe chez NSW2 avec cette mise à niveau payante qui ajoute un mode coup de pouce, Harmonie (et un Lumo) en perso jouable, de nouveaux défis dans les niveaux principaux du jeu grâce à la brigade des Toad, une nouvelle aventure avec les Terreurs de Bowser et, surtout, une aire de loisirs avec 17 attractions à jouer à plusieurs en local ou en ligne sacvhant que le GameShare est de la partie. On attend de voir mais, il faut reconnaître qu'à ce stade, on est un peu dubitatif... Mais qui sait ? Peut-être une bonne surprise ?

Partagez de nouveaux défis inattendus sur Nintendo Switch 2 ! De nouvelles rencontres, de nouveaux défis et de nombreuses surprises vous attendant dans cette version étendue de Super Mario Bros. Wonder sur Nintendo Switch 2 ! Bienvenue dans l'Aire de loisirs ! Le parc Bellabel fourmille d'occasions de s'amuser à plusieurs ! La Place du multijoueur local propose 17 attractions différentes pour jouer avec... ou contre vos proches ! Réunissez-vous à quatre autour du même écran ou via GameShare, et lancez les festivités ! Et si vous préférez jouer en ligne ou en multijoueur sans fil local, la Place des salons de jeu vous propose six attractions qui peuvent accueillir jusqu'à 12 participants !

La brigade Toad arrive ! Le parc Bellabel abrite aussi un camp de base dans lequel la brigade Toad vous proposera de relever des défis dans des stages de l'aventure principale. Vous pouvez aussi jouer à quatre pour unir vos forces ! Relevez ces défis pour gagner des écussons et améliorer votre rang... jusqu'à décrocher le titre d'Élite de la brigade !

Les Terreurs de Bowser frappent à nouveau ! Les Terreurs de Bowser ont volé les fleurs de Bellabel ! Ces sept garnements se sont cachés aux quatre coins du Royaume des Fleurs, suivez les indices pour les retrouver et préparez-vous à de nouveaux combats surprenants !

Harmonie et Luma sont de la partie ! Harmonie fait son arrivée au Royaume des Fleurs ! Vous pouvez l'incarner aussi bien dans l'aventure principale que dans les attractions et défis du parc Bellabel. Et en coop, une deuxième personne peut prendre le contrôle du Luma allié, qui peut voler à travers l'écran pour ramasser les pièces et attaquer les ennemis sans subir de dégâts. Le Luma allié peut aussi être contrôlé en utilisant un Joy-Con 2 comme une souris !

Mode Coup de pouce Ce mode vous permet d'ignorer les dégâts et de ne pas perdre de vie quand vous tombez dans le vide, quel que soit le personnage que vous avez choisi. Si vous n'avez jamais joué à un jeu Super Mario avant, ou qu'un obstacle vous pose problème, ce mode est là pour vous aider à explorer le Royaume des Fleurs à votre rythme.



Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage – Le 26 mars

Virtua Fighter débarque sur Switch 2 !

La série pionnière de jeux de combat en 3D continue d'évoluer : Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage débarque sur Nintendo Switch™ 2! Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage élève le gameplay de Virtua Fighter 5 : Grâce au netcode rollback et au cross-play, vous pouvez affronter n'importe quel adversaire du monde entier, dans des combats plus intenses que jamais.

Un tout nouveau mode solo, « World Stage » : défiez de puissants rivaux dans une quête solo pour devenir le combattant ultime.

Amélioration de la rediffusion et des fonctionnalités d'entraînement. Remarque : ce produit n'inclut que le jeu de base. Un lot comprenant le jeu de base et du contenu supplémentaire est également disponible. Veillez à ne pas faire d'achat en double.

Mega Man Star Force Legacy Collection – Le 27 mars

Retrouvez les 7 titres de la série Mega Man Star Force agrémentés de nouvelles fonctionnalités et d'une bande-son réarrangée

La série Mega Man Star Force, qui a engendré des animés, est de retour avec Mega Man Star Force Legacy Collection. Ce pack inclut 7 jeux, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires, comme une galerie d'art et de musique ! En outre, contrairement aux versions originales, le jeu en ligne est ici pris en charge ! Nous sommes en l'an 220X, et des progrès fulgurants ont été accomplis dans le domaine de la technologie des ondes. Notre protagoniste, le jeune Geo Stelar âgé de 11 ans est accablé par la disparition de son père astronaute et refuse d'aller à l'école. Geo passe nombre de ses soirées à l'observatoire, à regarder les étoiles, lorsqu'une nuit, son Transer capte un signal en provenance de l'espace, et il est la victime d'une puissante décharge électrique ! Lorsqu'il reprend connaissance, un extraterrestre avec un corps formé d'ondes électromagnétiques nommé Omega-Xis se tient devant lui... Mega Man Star Force Pegasus

Mega Man Star Force Leo

Mega Man Star Force Dragon

Mega Man Star Force 2 Zerker x Ninja

Mega Man Star Force 2 Zerker x Saurian

Mega Man Star Force 3 Black Ace

Mega Man Star Force 3 Red Joker Remarque : la fonctionnalité permettant de lier le jeu à un jouet, qui était présente dans les versions originales, n'est pas prise en charge.

Et aussi

Planet of Lana II "Une expérience narrative alliant exploration, énigmes environnementales et atmosphère cinématographique" - Le 5 mars

"Une expérience narrative alliant exploration, énigmes environnementales et atmosphère cinématographique" - Le 5 mars Shadow Tactics: Blades of the Shogun : "un jeu tactique intense de furtivité dont l'histoire se déroule au Japon, au cours de la période d'Edo."- Le 18 mars

"un jeu tactique intense de furtivité dont l'histoire se déroule au Japon, au cours de la période d'Edo."- Le 18 mars Snoopy & The Great Mystery Club : une "aventure riche en action et énigmes est idéale pour les jeunes et ceux qui ont gardé leur âme d'enfant !" - Le 17 mars

: une "aventure riche en action et énigmes est idéale pour les jeunes et ceux qui ont gardé leur âme d'enfant !" - Le 17 mars Never Grave: The Witch and The Curse : "un jeu d’action 2D où vous partez à l’aventure avec l’aide d’un chapeau maudit" - Le 5 mars

: "un jeu d’action 2D où vous partez à l’aventure avec l’aide d’un chapeau maudit" - Le 5 mars MLB The Show 26 : Sortez votre plus belle batte et "passez à l'action et laissez votre empreinte dans l'édition la plus immersive de MLB The Show"- Le 13 mars

Voir aussi :