FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE - Une démo prévue pour début mars sur Nintendo Switch 2

Avis aux amateurs de grand frissons, FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE prépare lentement mais surement sa sortie sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents pour le 16 mars 2026. En attendant, KOEI TECMO et Team NINJA viennent d'annoncer qu'une démo sera officiellement disponible sur l'eShop à partir du 5 mars 2026 . Les fans ont également pu se réjouir avec l'annonce d'une collaboration avec SILENT HILL f, le dernier titre de la franchise SILENT HILL qui se déroule au Japon, et découvrir de nouveaux détails sur le remake très attendu du célèbre jeu d'aventure et d'horreur japonais. Pour célébrer le lancement des précommandes sur Nintendo Switch 2, une bande-annonce sur fond musical de la célèbre artiste Tsuki Amano a été dévoilée.

Dans FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE, deux sœurs jumelles errent dans un village abandonné infesté d'esprits vengeurs où elles utilisent la Camera Obscura, un appareil permettant de photographier et de sceller l'impossible, comme seule arme. Cette version entièrement revisitée du deuxième titre de la franchise PROJECT ZERO (FATAL FRAME) intégrera de nouveaux éléments de gameplay, ainsi qu'une fin inédite accompagnée de la chanson « Utsushie », composée par Tsuki Amano, de nouvelles histoires secondaires et de nouveaux lieux à explorer.

Au cours de leur périple hanté, les joueurs pourront utiliser des fragments de pierre spirituelle pour plonger dans le passé de divers personnages et découvrir de nouvelles histoires secondaires, enrichissant ainsi l'univers de Crimson Butterfly. Les fans exploreront également de nouveaux lieux, tels que le Tumulus sombre, un sinistre site funéraire étroitement enserré par des cordes et dissimulé au cœur d'une dense forêt de bambous, ou encore la salle éclairée à la bougie du Temple Eikado, où les attendent deux statues jumelles entrelacées par des cordes sacrées.

À mesure que les joueurs plongeront dans le mystère du village hanté, les combats deviendront plus terrifiants que jamais. Les esprits vengeurs pourront désormais se munir d'ailes, devenant ainsi plus féroces et bien plus dangereux. Lorsqu'ils sont dans cet état, les esprits sont enveloppés d'une malveillance cramoisie, régénérant rapidement leur santé tout en attaquant plus fréquemment et avec encore plus de puissance. Pour aider à vaincre les spectres tapis dans l'ombre, les joueurs pourront utiliser des perles de prière pour améliorer la Camera Obscura au combat, augmentant ainsi le nombre de points de mire et améliorant la vitesse de rechargement. Des perles de réinitialisation pourront également être trouvées au cours de l'exploration pour réinitialiser toutes les améliorations débloquées.

Avec la Camera Obscura, les joueurs pourront effectuer des clichés standards, ainsi que de nouveaux clichés spéciaux pour combattre les spectres. Les effets des clichés spéciaux varieront en fonction du filtre équipé, chacun d'entre eux offrant des effets uniques, ce qui permettra aux fans d'adapter leur stratégie à la situation, même lorsqu'ils seront confrontés à un esprit particulièrement sournois. Par exemple, le filtre de clairvoyance leur permettra d'activer le cliché spécial « Aveuglement », qui aveuglera temporairement leur cible pour pouvoir s'échapper. Le filtre de rayonnement, quant à lui, leur permettra d'utiliser le cliché spécial « Expurgation » qui, grâce au pouvoir spirituel de Mio, infligera des dégâts importants proportionnels à la quantité de pouvoir spirituel chargée.

En plus de repousser les esprits vengeurs, la Camera Obscura peut également servir à photographier les poupées jumelles éparpillées dans le village de Minakami. Inspirées des sœurs jumelles, ces poupées sont des gardiennes contre les calamités. En les photographiant ensemble dans un seul cliché, les joueurs pourront les purifier et enfin apaiser les émotions emprisonnées en elles. Plus de poupées jumelles sont purifiées, plus la sélection d'objets disponibles à l'échange de points s'agrandira. En plus de ces nouvelles mécaniques de jeu, FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE intégrera un nouveau mode photo que les joueurs pourront utiliser pour immortaliser des moments du jeu. À l'aide de cadres, d'autocollants et d'effets visuels, ils pourront créer leurs propres souvenirs terrifiants et, peut-être, même immortaliser un fantôme par surprise.

Pour rendre l'ambiance du jeu encore plus inquiétante, une collaboration avec le jeu SILENT HILL f, le dernier titre de la célèbre série d'horreur psychologique SILENT HILL qui s'est vendue à plus de 13 millions d'exemplaires à travers le monde, a été annoncée. Des costumes issus de cette collaboration seront disponibles prochainement dans une mise à jour gratuite. Davantage de détails sur cette future mise à jour seront communiqués prochainement.