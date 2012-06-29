FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE dévoile un nouveau trailer et sa date de sortie sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2

FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE est une refonte intégrale du second jeu de la série, initialement sorti en 2003 sur PS2 avant d'avoir droit à un "wiimake" en 2012 avec Project Zero 2 : Wii Edition, lui ajoutant un nouveau chapitre et des commandes à la Wiimote.

Pour son retour sur PC et consoles, le jeu a été totalement repensé avec de nouveaux graphismes mais aussi des mécanismes de jeu remaniés. Evidemment, on retrouve la fameuse "camera obscura" et la possibilité de piéger les spectres en les prenant en photo mais quelques subtilités ont été ajoutées avec notamment la possibilité de faire le point pour provoquer plus de dégâts, d'utiliser des filtres mais aussi de zoomer.

L'emblématique Camera Obscura, une fonctionnalité phare de la franchise FATAL FRAME, a également été remaniée afin d'offrir une expérience plus intense et plus riche lors des combats et des phases d'exploration. Les joueurs pourront toujours attaquer les esprits vengeurs en prenant des photos, mais en réussissant à faire la mise au point sur la cible, davantage de dégâts lui seront infligés. Si les dégâts infligés dépassent un certain seuil, il sera possible d'activer le mode Instant fatal, permettant pendant un court laps de temps d'infliger des dégâts considérables avec un seul cliché. Il faudra donc faire preuve de précision et choisir le moment idéal pour réussir la photo parfaite. Les fans pourront également déclencher un Cliché fatal en prenant une photo au moment idéal, ce qui interrompra l'adversaire et l'étourdira. En réussissant un Cliché fatal pendant un Instant fatal, les joueurs et joueuses déclencheront un Moment fatal, courte période durant laquelle il sera possible d'enchaîner les clichés afin d'infliger d'importants dégâts. Afin d’affronter les spectres tapis dans les ombres du village de Minakami, les joueurs pourront s'appuyer sur les nouvelles fonctions de la Camera Obscura, comme la mise au point, le zoom et les filtres. En activant les points de mire affichés à l'écran, il sera possible de faire la mise au point sur la cible, les dégâts infligés aux spectres augmentant avec le nombre de points de mire activés. La fonction de zoom permettra d'attaquer un spectre à distance tout en restant à couvert et invisible, mais également d'attaquer plusieurs cibles à la fois en effectuant un zoom arrière. Le zoom de la Camera Obscura sera également utile aux joueurs et joueuses lors des phases d'exploration, en leur permettant de photographier des objets spécifiques. Enfin, les filtres aideront les fans à percer les mystères qui les entourent en utilisant un filtre adapté à la situation ou aux esprits vengeurs rencontrés. Parmi les différents filtres disponibles, le filtre Clairvoyance permettra d'augmenter la distance de prise de vue au combat ou de reproduire des actions passées lors des phases d'exploration en exploitant les souvenirs résiduels.

Désormais, les jumelles, héroïnes du jeu, auront la possibilité de se tenir la main (comme dans le jeu Ico) afin de récupérer de la santé, et les deux sœurs devront s'aider à maintes reprises. Cette nouvelle version ajoutera aussi des talismans à équiper pour bénéficier de différents effets.

A ce propos, notez que toutes celles et ceux qui précommanderont le jeu avant sa sortie recevront un talisman bonus et des tenues inspirées des tenues originales.

Pour plus de détails, rendez-vous sur le site officiel du jeu sur lequel vous en découvrirez plus sur les personnages et l'histoire du jeu mais aussi sur ses performances. Sur Nintendo Switch 2, le jeu sera jouable en 1080p et 30fps. Notez que jusqu'à présent, en Europe, la série était connue sous le titre Project Zero, il semble que désormais, l''appellation FATAL FRAME s'impose à tous.

Pour finir, FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE a désormais une date de sortie. Le jeu est attendu le 12 mars 2026 sur Nintendo Switch 2 mais aussi sur PC, PS5 et Xbox Series.. Il inclura des voix en japonais et des textes en français, anglais, allemand, espagnol et italien

Source : Koeitecmoeurope