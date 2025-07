Nintendo Switch 2 + Légendes Pokémon : Z-A - Nintendo Switch 2 Edition : un pack en série limitée dévoilé - Tous les détails

Légendes Pokémon : Z-A. sera l'un des jeux de la rentrée sur Nintendo Switch et Nintendo SWITCH 2.

Si ce titre vous intéresse et que vous n'avez pas encore franchi le pas de la Nintendo SWITCH 2, Nintendo of Europe vient de dévoiler un pack incluant la nouvelle console (telle qu'on la connaît, ni plus ni moins) et le code du jeu dans son édition NS2.

Le pack Nintendo Switch 2 + Légendes Pokémon : Z-A – Nintendo Switch 2 Edition sera disponible à l’achat le jour même de la sortie de Légendes Pokémon : Z-A – Nintendo Switch 2 Edition le 16 octobre. Ce pack inclura la console Nintendo Switch 2 ainsi qu’un code de téléchargement pour obtenir le jeu complet* * Le pack Nintendo Switch 2 + Légendes Pokémon : Z-A – Nintendo Switch 2 Edition sera produit en série limitée.

En attendant d'autres détails, notamment le prix du pack, retrouvez le prix initial du jeu sur les deux plateformes :

Légendes Pokémon : ZA - Nintendo Switch 2 Edition : à partir de 69,99 €

: à partir de Légendes Pokémon : Z-A : à partir de 59,99 €

: à partir de La mise à niveau pour passer de la version NS1 à l'édition NS2 : 9,99€

Pour rappel, Légendes Pokémon : Z-A et Légendes Pokémon : ZA - Nintendo Switch 2 Edition sortiront tous les deux le 16 octobre 2025 . Notez qu'un POKEMON PRESENTS a été diffusé aujourd'hui (tous les détails dans la foulée).

