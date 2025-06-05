Nintendo SWITCH 2 : déjà plus de 5 millions d'exemplaires vendus au Japon

La Nintendo SWITCH 2 continue de cartoner au Japon. Moins d'un an après sa sortie, la nouvelle console vient de franchir le cap des 5 millions d'exemplaires vendus sur l'Archipel.

A titre de compaison, la PS5 et ses différentes déclinaisons en est à 7,5 millions d'exemplaires vendus (sachant que la console est initialement sortie en 2020).

Dans le détail, retrouvez les chiffres de ventes de consoles, cette semaine , au Japon (avec entres parenthèses, les ventes totales).

Nintendo SWITCH 2 – 59,543 (5,011,059) PlayStation 5 Digital Edition – 12,141 (1,248,515) Nintendo Switch - Modèle OLED – 7,468 (9,526,329) Nintendo Switch Lite – 4,807 (6,903,964) Nintendo Switch – 4,067 (20,0271,045) PlayStation 5 Pro – 840 (341,548) PlayStation 5 – 558 (5,910,474) Xbox Series X – 525 (325,952) Xbox Series X Digital Edition – 278 (29,362) Xbox Series S – 129 (341,622)

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