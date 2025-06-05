Nintendo Switch 2

Nintendo SWITCH 2 : déjà plus de 5 millions d'exemplaires vendus au Japon

Par rifraff - Il y a 11 minutes

La Nintendo SWITCH 2 continue de cartoner au Japon. Moins d'un an après sa sortie, la nouvelle console vient de franchir le cap des 5 millions d'exemplaires vendus sur l'Archipel.

A titre de compaison, la PS5 et ses différentes déclinaisons en est à 7,5 millions d'exemplaires vendus (sachant que la console est initialement sortie en 2020).

Dans le détail, retrouvez les chiffres de ventes de consoles, cette semaine, au Japon (avec entres parenthèses, les ventes totales).

  1. Nintendo SWITCH 2 – 59,543 (5,011,059)
  2. PlayStation 5 Digital Edition – 12,141 (1,248,515)
  3. Nintendo Switch - Modèle OLED – 7,468 (9,526,329)
  4. Nintendo Switch Lite – 4,807 (6,903,964)
  5. Nintendo Switch – 4,067 (20,0271,045)
  6. PlayStation 5 Pro – 840 (341,548)
  7. PlayStation 5 – 558 (5,910,474)
  8. Xbox Series X – 525 (325,952)
  9. Xbox Series X Digital Edition – 278 (29,362)
  10. Xbox Series S – 129 (341,622)

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Tous les jeux Switch et Switch 2 attendus en 2026

Source : Com/2026/04/09/japan-nintendo-switch-2-has-surpassed-5-million-units-sold/
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  • 05 juin 2025
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