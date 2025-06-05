Nintendo Switch 2 : les nouveaux Joy-Con 2 colorés sont disponibles

La Nintendo SWITCH 2 est parmi nous depuis près de 8 mois et c'est déjà un peu comme si elle avait toujours été là. Il faut dire que la nouvelle console ressemble beaucoup à la précédente même s'il y a plusieurs nouveautés de taille. L'une d'elles concerne les Joy-Con qui sont différents et intègrent notamment un mode souris.

Jusqu'à présent, seuls étaient disponibles les Joy-Con 2 Bleu clair/Rouge clair vendus avec la console.

Cependant, dès aujourd'hui, une nouvelle paire de Joy-Con 2 "colorée" est disponible à la vente. Les possesseurs de la nouvelle console pourront donc désormais varier les plaisirs avec les Joy-Con 2 Violet clair/Vert clair, en réalité, des Joy-Con toujours noirs mais avec la tranche et la dragonne colorées en violet et en vert. Ils sont disponible à 89,99€ sur le store de Nintendo.

Retrouvez un aperçu de ces nouveaux Joy-Con avec les images ci-dessous et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire si vous allez craquer en commentaires.

