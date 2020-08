Animal Crossing : New Horizons : des joueurs dénoncent et Nintendo supprime les rêves utilisant des "hacks"

Désormais dans Animal Crossing : New Horizons suite à la mise à jour 1.4.0 (voir détails ICI) lorsque vous vous couchez dans n'importe quel lit (et pas simplement dans le lit de Serena) vous avez la possibilité d’accéder au monde des rêves ! Grâce à Serena, vous pouvez soit sauvegarder votre île à un moment précis afin de partager ce moment avec le monde entier, soit via la bibliothèque onirique découvrir les îles des autres joueurs. Malheureusement, il faut avoir les codes des autres îles pour pouvoir voyager. Cependant, en récupérant les codes de ses amis ou en cherchant un peu sur le net, il est possible d'effectuer de beaux voyages sur de superbes îles.

Evidemment, c'est aussi l'occasion de visiter des îles qui ont manifestement été modifiées grâce à des "hacks" ou des manipulations non prévues initialement par les développeurs. On le sait, certains joueurs profitent de bugs ou de failles dans Animal Crossing : New Horizons, pour s'enrichir virtuellement mais aussi réellement en dupliquant des tas d'objets ou d'habitants qu'ils n'hésitent pas ensuite à revendre sur les sites marchants...Il y a aussi beaucoup de joueurs qui utilisent ces "hack" simplement pour le fun et même pour embellir leur île. C'est le cas du fameux hack qui permet de faire pousser des arbres aux fragments d'étoiles et qui donne un côté féerique à n'importe quelle île (souvenez-vous.)

Un côté féerique qui énerve certains joueurs qui n'hésitent pas à traquer les îles trafiquées et à les épingler publiquement- notamment cette chaîne Youtube, voire aussi à les dénoncer via l'option mise en place par Nintendo. Une option qui permet de signaler les rêves enfreignant les règles de bonnes conduites avec des contenus offensants ou malvenus ou encore justement parce qu'ayant utilisé à priori des "hacks"... Une attention charmante lorsqu'on songe qu'il n'y a pas de bibliothèque officielle qui regroupe les rêves et que logiquement les échanges de codes se font dans un cadre privé.

Alors, on ne sait pas si Nintendo a réellement besoin des signalements des joueurs pour repérer les îles avec des objets dupliqués ou des arbres aux fragments d'étoiles mais il semblerait que la firme japonaise ait entrepris de supprimer de nombreux rêves dans lesquels il y avait des preuves de hacks manifestes, et notamment ceux avec des arbres étoilés. Des suppressions accompagnées d'un mail officiel de rappel à l'ordre pour violation des conditions d'utilisation qui depuis quelques heures provoquent pas mal de remous dans la communauté de joueurs. Entre ceux qui s'imaginent déjà dormir en prison, et se précipitent pour supprimer de leur jeu toute trace de "triche" et ceux qui ne comprennent pas pourquoi Nintendo durcit le ton au sujet de ces hacks (notamment celui des arbres) qu'ils jugent "inoffensifs" surtout sachant que Nintendo n'en fait pas directement la promotion. C'est le cas du célèbre Youtubeur AbdallahSmash026 qui a eu droit a une suppression de rêve en plein livestream !

Alors pour le moment, les joueurs concernés n'ont pas vraiment de craintes à avoir car ils ne sont pas bannis du monde des rêves et peuvent toujours soumettre de nouveaux rêves... Mais c'est une affaire qui d'une certaine façon ravive la querelle entre les joueurs qui veulent suivre les règles édictées par le jeu (sans voyage dans le temps, par exemple) et les autres qui estiment que cela fait partie du jeu de pouvoir jouer sans entrave ni frustration. Une querelle vieille comme... Animal Crossing.

N'hésitez pas à nous faire part de vos expériences et nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.

