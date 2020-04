Voyager dans le temps ou ne pas voyager dans le temps dans Animal Crossing : New Horizons ? Telle est la question !

Si vous ne jouez pas à Animal Crossing : New Horizons, le titre de cette news peut vous sembler un peu étrange. C'est pourtant très simple : Animal Crossing : New Horizons est relié à l'horloge interne de la console et chaque jour qui s'écoule dans la vie s'écoule dans le jeu. Ainsi, il faut très souvent faire montre de patience avec par exemple des boutiques qui n'ouvrent qu'à une certaine heure ou des personnages que l'on ne peut rencontrer qu'un jour précis dans la semaine voire dans l'année !

Il y a quelques jours, par exemple, c'était la fête des œufs pour Pâques mais si vous l'avez loupé, c'est trop tard, il vous faudra attendre l'année prochaine pour y participer... A moins que vous ne changiez la date et l'heure de l'horloge pour revenir en arrière... C'est une possibilité clairement laissée par les développeurs même si elle ne fait pas l'unanimité. D'ailleurs, les joueurs d'Animal Crossing ont tendance à se diviser en deux clans distincts ; ceux qui touchent à l'horloge et donc "voyage dans le temps" pour aller plus vite ou faire fortune grâce aux intérêts de Tom Nook et ceux qui s'y refusent pensant que cela gâche le plaisir du jeu.

Si chaque jouer a forcément son avis sur la question, Reggie Fils-Aimé, l'ancien président bien-aimé de Nintendo of America et qui est aussi un vrai joueur, a été questionné sur Twitter par un autre joueur : Reggie voyage-t-il dans le temps dans Animal Crossing : New Horizons ? Sa réponse est simple et ne souffre à priori d'aucune ambiguïté : jamais !

Alors dans quelle catégorie vous classez-vous ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire.