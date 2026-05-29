Nintendo dépose quatre demandes d'enregistrement de modèles confidentiels auprès de l'UE

Parralèlement à l'annonce d'une nouvelle version de la Nintendo SWITCH 2 conforme à la législation de l'Union européenne (voir ici), on apprend, grâce à Nintendo Patents Watch, que Nintendo a déposé quatre demandes d'enregistrements de "modèles confidentiels" auprès de l'UE le 29 mai dernier.

A ce stade, on ne sait pas de quoi il s'agit : nouvelles manettes ? nouveaux gadgets? extensions conçus pour la Nintendo Switch 2 ? Il faudra patienter pour le découvrir. Ces enregistrement de modèles et dessins resteront confidentiels jusqu'à qu'ils soient autorisés à être rendus publics.

Nintendo Patents Watch rappelle qu'il y a déjà eu des demandes d'enregistrement de modèles confidentiels par le passé qui se sont avérées être notamment le support pour les Joy-Con 2, un prototype abandonné d'Alarmo ou encore le Kit Nintendo Labo VR.

Autant dire que tout est possible...

En attendant d'autres précisions, comme toujours, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaires.

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Et toujours :

Nintendo filed four confidential (“deferred”) design registrations in EU on 2026-05-29. We won’t know what they are until unsealed, but they are probably four different design details of one new hardware product. 1/



[image or embed] — Nintendo Patents Watch (@ninpatentswatch.bsky.social) 3 juin 2026 à 14:47