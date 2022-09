Icônes NES - Pixel art (Super Mario, Balloon Fight... ) dans les Missions et récompenses du Nintendo Switch Online

Depuis mars dernier , le Nintendo Switch Online dispose d'une option Missions et Récompenses qui comme son nom l'indique vous invite à faire certaines missions pour obtenir des récompenses (voir détails ICI.) Les missions sont simples : jouer en ligne, lancer tel jeu NES ou Super Nintendo, utiliser le Cloud des données de sauvegarde... Quand aux récompenses, outre les rares goodies de My Nintendo, elles vous permettent de créer votre icône de présentation à partir de différents éléments et personnages en provenance de différents jeux. L'offre est renouvelée chaque semaine de façon à inciter les joueurs à revenir régulièrement mais aussi de permettre la création d'icônes divers et variés. Après Xenoblade (voir ici) et Mario Kart (voir là) les joueurs peuvent actuellement créer des icônes dans l'univers de Kirby's Dream Buffet (voir ici) mais aussi depuis peu retrouvez une sélection d'images liées à la NES. Parmi elles des personnages et éléments des jeux Super Mario Bros., Balloon Fight, Tennis, Baseball, Soccer, Volleyball et Ice Hockey ainsi que des images de la console et de sa manette. Le Set 1 des icônes NES sera disponible jusqu'au 13 septembre prochain ou il sera remplacer par le Set 2 et d'autres images en provenance d'autres jeux NES.

Pour rappel, vous pouvez jouer à une sélection de jeux NES et Super Nintendo en vous abonnant au Nintendo Switch Online. En optant pour la formule Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, vous accédez en prime aux consoles virtuelles Nintendo 64 et SEGA Mega Drive (voir tous les détails ICI)

