Nintendo Switch Online - Des icônes Kirby's Dream Buffet disponibles

Après les icônes Xenoblade Chronicles 3 et la série d'icônes Mario Kart 8 Deluxe estampillées Pass circuits additionnels, place aux icônes spéciales Kirby's Dream Buffet. D'ores et déjà disponibles contre quelques points platines, les trois parties (personnages, cadres et fonds) vous donneront donc de quoi faire les plus belles et les plus mignonnes icônes utilisateurs. Les amateurs de la petite boule rose seront satisfaits de le voir débarquer sous toutes ses formes et ses couleurs, avec notamment un Kirby fantôme du plus bel effet. Quelques ennemis et items propres au jeu sont eux aussi disponibles à l'achat et devrait permettre aux plus rebelles d'entres vous de montrer leur férocité.

Kirby's Dream Buffet est disponible depuis le 17 août dernier sur Nintendo Switch et a été noté 7/10 dans nos colonnes par l'amie ArwennaVampyr (cliquez ici pour lire son test). Vous aurez jusqu'au 7 septembre prochain à 1 heure du matin (heure française pour vous procurer ce set.