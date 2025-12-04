Nintendo Switch 2

Metroid Prime 4 : Beyond reçoit sa première mise à jour 1.1.0 - Tous les détails

Par rifraff - Il y a 15 heures

Metroid Prime 4: Beyond est enfin disponible et pour son lancement Nintendo l'accompagne d'une première mise à jour. Au programme quelques corrections et réajustements dont nous vous invitons à découvrir le détail ci-dessous.

Détail de la mise à jour 1.1.0 de Metroid Prime 4: Beyond sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

  • Vous pouvez désormais utiliser un amiibo sur la page « amiibo » dans le menu pause.
  • La manette vibre désormais pendant les cinématiques.
  • [Switch 2] : Lorsque vous démarrez Metroid Prime 4 Beyond sur Nintendo Switch 2, une option « Switch 2 Edition » apparaît désormais dans le menu après l'écran titre. Sélectionnez cette option pour accéder à la page "Pack de mise à niveau"
  • La condition pour débloquer certains films dans la « Galerie » a été modifiée : elle n'est plus « atteindre un taux de récupération d'objets de 100 % », mais « terminer le jeu ».
  • Dans le « mode difficile », la difficulté de certains ennemis a été ajustée.
  • De plus, nous avons apporté quelques ajustements et corrections afin d'améliorer votre expérience de jeu.

Pour rappel, Metroid Prime 4: Beyond est disponible depuis le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Plus de détails avec notre test complet du jeu sur Nintendo Switch 2.. 

