Metroid Prime 4 : Beyond reçoit sa première mise à jour 1.1.0 - Tous les détails
Par rifraff - Il y a 15 heures
Metroid Prime 4: Beyond est enfin disponible et pour son lancement Nintendo l'accompagne d'une première mise à jour. Au programme quelques corrections et réajustements dont nous vous invitons à découvrir le détail ci-dessous.
Détail de la mise à jour 1.1.0 de Metroid Prime 4: Beyond sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
- Vous pouvez désormais utiliser un amiibo sur la page « amiibo » dans le menu pause.
- La manette vibre désormais pendant les cinématiques.
- [Switch 2] : Lorsque vous démarrez Metroid Prime 4 Beyond sur Nintendo Switch 2, une option « Switch 2 Edition » apparaît désormais dans le menu après l'écran titre. Sélectionnez cette option pour accéder à la page "Pack de mise à niveau"
- La condition pour débloquer certains films dans la « Galerie » a été modifiée : elle n'est plus « atteindre un taux de récupération d'objets de 100 % », mais « terminer le jeu ».
- Dans le « mode difficile », la difficulté de certains ennemis a été ajustée.
- De plus, nous avons apporté quelques ajustements et corrections afin d'améliorer votre expérience de jeu.
Pour rappel, Metroid Prime 4: Beyond est disponible depuis le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Plus de détails avec notre test complet du jeu sur Nintendo Switch 2..
METROID PRIME 4 BEYOND : Revue de presse - Tous les tests et toutes les notes.
